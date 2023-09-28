8 شركات تتنافس على مشروع السكة الحديدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت تلقت خلال هذا الشهر عروض الشركات لمشروع السكك الحديدية الكويتية، والذي سيشكل جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المجلة أن العروض تتعلق بأعمال الدراسة والتصميم التفصيلي للمرحلة الأولى من مشروع طريق السكك الحديدية الوطني الكويتي المخطط له في البلاد.
وعن الشركات المتنافسة على المشروع، قالت «ميد» ان القائمة ضمت 8 شركات، وهي: شركة دار الهندسة «شاعر وشركاه»، شركة خطيب وعلمي «لبنان»، شركتا سيسترا وإيجيس «فرنسا»، وشركتا تيبسا وسينير «إسبانيا»، وشركة برو يابي «تركيا»، ومجموعة سيوان «الصين» لمسح وتصميم السكك الحديدية.
تجدر الإشارة إلى أن مشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذها بقوة وزخم متجدد بعد إعلان العلا الذي وقعته الدول الأعضاء الست في يناير 2021.
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