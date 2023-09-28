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8 شركات تتنافس على مشروع السكة الحديدية

9/28/2023 7:23:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت تلقت خلال هذا الشهر عروض الشركات لمشروع السكك الحديدية الكويتية، والذي سيشكل جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المجلة أن العروض تتعلق بأعمال الدراسة والتصميم التفصيلي للمرحلة الأولى من مشروع طريق السكك الحديدية الوطني الكويتي المخطط له في البلاد.
وعن الشركات المتنافسة على المشروع، قالت «ميد» ان القائمة ضمت 8 شركات، وهي: شركة دار الهندسة «شاعر وشركاه»، شركة خطيب وعلمي «لبنان»، شركتا سيسترا وإيجيس «فرنسا»، وشركتا تيبسا وسينير «إسبانيا»، وشركة برو يابي «تركيا»، ومجموعة سيوان «الصين» لمسح وتصميم السكك الحديدية.
تجدر الإشارة إلى أن مشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذها بقوة وزخم متجدد بعد إعلان العلا الذي وقعته الدول الأعضاء الست في يناير 2021.

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