مؤشرات إيجابية حول الميزانية العجز سيتقلص والفوائض تلوح بالأفق



عوائد النفط المتوقعة من صندوق النقد تقود الميزانية لتحقيق فوائض مع احتساب أرباح «المستقلة» تراجعات مستقرة لمعدلات التضخم من 4% في 2022 إلى 2% بداية من عام 2026



علاء مجيد

تنتظر الكويت زيادة كبيرة في حجم الإيرادات النفطية هذا العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى نحو 22.4 مليار دينار (72.5 مليار دولار)، وقياسا إلى تقديرات وزارة المالية في موازنة العام المالي 2023/2024 والتي تصل إلى 17.16 مليار دينار، وهو ما يعني أن العجز سيتقلص، بينما تلوح استمرارية تحقيق الفوائض في الأفق.

ووفقا للأرقام المذكورة، فإن حجم زيادة الإيرادات النفطية وفقا لتوقعات الصندوق يزيد بنحو 5.24 مليارات دينار عن المقدرة في الموازنة، وبالقياس إلى العجز المتوقع قبل احتساب أرباح الجهات الحكومية المستقلة فإنه سيتقلص من 6.8 مليارات دينار إلى نحو 1.5 مليار دينار.

ويمكن أن تتحقق نتائج أكثر إيجابية إذا تم احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، إذ ستكون الزيادة في الإيرادات النفطية البالغة 5.24 مليارات دينار أكبر من العجز المتوقع في تلك الحالة والبالغ 5 مليارات دينار، ما يعني أنه من الممكن أن تتحول الميزانية العامة لتسجيل فائض بنهاية السنة المالية.

ولكن، يظل السؤال الأبرز: ما الذي يحقق ذلك التغير في الإيرادات النفطية؟ وهنا يرجع الأمر إلى الفارق بين توقعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية إلى تقديرات سعر برميل النفط الذي يبلغ 70 دولارا في المتوسط خلال العام حسب تقديرات الموازنة بينما يرتفع إلى 77.7 دولارا للبرميل وفق صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني وجود فارق إيجابي على أداء الموازنة العامة للدولة بواقع 7.7 دولارات عن كل برميل نفط يتم بيعه.

وبالنظر إلى متوسط سعر برميل النفط الذي حققته الكويت منذ بداية العام المالي الحالي، استنادا إلى أسعار بيع النفط الكويتي منذ أبريل حتى الآن، فقد وصل إلى نحو 83 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على سعر البرميل في تقديرات الموازنة العامة للدولة عند 70 دولارا بنحو 13 دولارا، كما يزيد على السعر المتوقع من قبل صندوق النقد بنحو 5.3 دولارات لكل برميل، وهو مؤشر أكثر إيجابية لأداء الموازنة في العام الحالي.

وتتفق تقريبا تقديرات الإنتاج لدى الصندوق ووزارة المالية حول 2.6 مليون برميل يوميا، إذ تبلغ تحديدا في تقديرات وزارة المالية نحو 2.67 مليون برميل يوميا بينما تبلغ لدى صندوق النقد نحو 2.59 مليون برميل وهو فارق طفيف.

وبجانب ذلك، فإن الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة في الوقت الراهن لتحصيل الديون المستحقة لها من الأفراد ستلعب دورا ملحوظا في تحسين الأداء المالي لجهة الإيرادات غير النفطية، إذ من المتوقع أن تشهد زيادة خلال العام الحالي.

إلى ذلك، تختلف تقديرات الصندوق ووزارة المالية عن أسعار السوق، والتي شهدت ارتفاعات مستمرة وبشكل كبير لتلامس في الوقت الحالي أعلى مستوياتها منذ نحو عام، وذلك بعدما تجاوز خام برنت هذا الأسبوع مستوى 96 دولارا للبرميل بدفع من التزام السعودية وروسيا بتمديد خفض إمدادات النفط إلى نهاية العام الحالي.

وبنظرة إلى المستويات القياسية الجديدة لأسعار النفط، فإن استمرارها على تلك المعدلات من شأنه أن يرفع متوسط أسعار النفط عن العام كاملا بمستويات أكبر قد تتجاوز حتى تقديرات صندوق النقد وهو ما يجعل إمكانية استمرارية تحقيق الكويت للفوائض في الموازنة للعام الثاني على التوالي أمرا قريب التحقق.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي للسنوات الـ 5 مقبلة حتى العام 2028، إلى أن سعر برميل النفط التقديري خلال العام الحالي يعتبر الأعلى حتى عام 2028، حيث يتوقع الصندوق أن يتراجع خلال العام المقبل إلى 71.7 دولارا للبرميل على أن يستمر في التراجع تدريجيا ليصل في المتوسط إلى 63.4 دولارا للبرميل بحلول العام 2028.

وعلى صعيد تقديرات الإنتاج، يتوقع صندوق النقد أن يواصل إنتاج النفط الكويتي في الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 2.97 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028 مع توقعات برفع قيود الإنتاج التي تلتزم بها الكويت ضمن سياسات «أوپيك+» التي تهدف إلى استقرار أسعار النفط.

وتأتي تقديرات الصندوق للإنتاج أقل من وزارة النفط التي تتوقع وصول إنتاج النفط إلى 3.15 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 بحسب خطة الحكومة لأربع سنوات مقبلة خلال الفترة 2023 ـ 2027 والتي تم الإعلان عنها سابقا.

وبحسـب تقديــــرات الصندوق للأسعار والإنتاج، سيبقى إجمالي إيرادات الكويت من النفط أقل من 70 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، أي انها لن تصل مرة أخرى إلى مستويات العامين الحالي والماضي للسنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق آخر، تظهر بيانات وتقديرات صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم في الكويت ستشهد تراجعات مستقرة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، منخفضة من أعلى تقديرات مسجلة عند 4% خلال 2022 لتصل إلى 3.6% خلال 2023، بينما تعاود الانخفاض مجددا بشكل ملحوظ في 2024 إلى 3% ثم تصل إلى 2.4% خلال 2025، لتنخفض مرة أخرى في 2026 وتسجل نحو 2% لتستقر عند هذا المعدل في 2027 و2028.