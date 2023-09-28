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59 ألفا يستفيدون من مزايا ذوي الإعاقة المالية

9/28/2023 7:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر خاصة ان لجنة التخطيط بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة المشكلة عقدت اجتماعا برئاسة مدير الهيئة بالإنابة الحميدي المطيري، وحضور نوابه لشؤون قطاعات الخدمات التعليمية والتأهيلية، والطبية والنفسية والاجتماعية، والمواد البشرية والمالية، لمناقشة التقديرات المالية التي يحتاجها كل قطاع على حدة للسنة المالية 2024/2025.
ووفقا لمصادر الهيئة فإن كل قطاع قدم احتياجاته المالية للسنة المقبلة، ليتسنى تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية وصرف المخصصات المالية التي تضمنها القانون (8/2010) بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لاسيما أن إجمالي المعاقين المسجلين حاليا بالهيئة بلغ قرابة 59 ألف معاق يتقاضون عشرات الملايين شهريا كمخصصات ومزايا مالية.
وكشف المصادر أن الميزانية المقبلة ستزيد على الحالية نظرا للزيادة التي طرأت على عدد المعاقين الجدد، وبعض المنح المالية الاضافية التي قامت الهيئة بصرفها أخيرا ومنها التي اعتمدتها، لجنة المخصصات المالية التي تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، والتي وافقت أخيرا على زيادة المعاش الأساسي لذوي الإعاقة بواقع 50 دينارا شهريا، للمعاقين للأقل من 21 عاما ويصرفون مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 21 عاما وما فوق ويتقاضون معاشا شهريا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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