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بالفيديو عبدالله السالم الصحية نظمت جولة على معالمها السياحية

9/28/2023 7:23:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
نظمت مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية برئاسة رئيس المكتب د.إيمان أبا حسين وبالتعاون مع اللجان التابعة لها جولة سياحية محلية عبر باص سياحي، والذي تم تسييره احتفالا بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام. وجاءت الجولة بمشاركة فاعلة لكوكبة من سيدات ضاحية عبدالله السالم من بينهم لولوة القطامي وفتوح المطوع، وبمشاركة ممثلين ديبلوماسيين من سفارتي الإمارات وعمان الشقيقتين، بالإضافة لحضور رموز السياحة في الكويت ابتهال الشهاب ونبيلة العنجري وكذلك عدد من رؤساء المناطق الصحية الأخرى.
في المحطة الأولى للجولة في «بيت ديكسون»، أوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية سارة العازمي ان فكرة يوم السياحة العالمي جاءت من قبل المواطن النيجيري الراحل إغناتيوس أمادوا أتيغبي، والذي تم تكريمه لمساهمته في عام 2009، وقد بدأت الاحتفالات رسميا للمرة الأولى باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر 1980.
وذكرت العازمي ان فكرة تنظيم اليوم السياحي العالمي في مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية أتت من منطلق صناعة رؤية منطقتنا نحو «الكويت بلد سياحي بكل مقومات ومعضلات السياحة»، وذلك من اجل تحقيق رؤية مدينة ضاحية عبدالله السالم تنعم وسكانها بالصحة والجمال والترابط الاجتماعي، لإبراز قيمة تنمية العمل بروح الفريق الواحد، التواضع، الإخلاص للوطن، الصدق والتطور المستمر للقدرات.
بدورها، قالت عضو اللجنة الاجتماعية لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية ابتسام الكاظمي ان رسالتنا هي تقديم مساهمة متميزة بجودة عالية في مجال السياحة في بيئة كويتية داعمة ومحفزة لحفظ تاريخنا وتراثنا تسهم في خدمة المجتمع وتنميته تحت شعارنا «كويتنا جميلة وافتخر».
وأضافت: ان هذه الفعالية لها أهداف واضحة منها: تزويد المجتمع الكويتي بالمعارف والمهارات المختلفة لإثراء حصيلتهم الفكرية والثقافية والفنية في مجال السياحة والفعاليات، وتعزيز التواصل المجتمعي بين سكان الضاحية والمدن الأخرى والمجتمع المدني، والإسهام في البحث والقراءة في مجال التاريخ والعادات والتقاليد الكويتية وربطها بالاحتياجات التنموية، وتمكين أهداف التنمية السياحية المستدامة في مجال الفعاليات وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية.
وأشارت إلى أن رحلة الباص السياحي بمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية انطلقت من مسجد فاطمة كمعلم وعلامة فارقة في الكويت وسرد تاريخ هذا المعلم، وصولا إلى «بيت ديكسون»، حيث جولة تاريخية لأحد المعالم المعمارية، ثم اتجه الباص نحو جمعية الكويتية للتراث وكانت محطة استراحة لريوق كويتي وتبادل الأحاديث، وقامت جمعية التراث الكويتية بعمل معرض للتراث الكويتي خاص للزيارة. وتابعت الكاظمي: كان الختام بالمسجد الكبير الذي افتتح عام 1986 بناء على توجيهات الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وبدأ العمل في بنائه عام 1979 واكتمل عام 1986، وبلغت كلفة إنجازه 14 مليون دينار وساهم في بنائه خمسون مهندسا وأربعمائة وخمسون عاملا.
القطامي: اليوم تعرفت على تراث الكويت
قدمت الرئيس الفخري للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة القطامي الشكر لمنظمي الجولة، وقالت: اليوم تعرفت على تراث الكويت، ولكني كنت أتمنى ان أرى بيتا تراثيا كويتيا أصيلا يعطي للأجيال الحالية فكرة، مضيفة: أنا عمري ما شاهدت بيتا كويتيا، حيث خرجت من الكويت وعمري 6 سنوات عام 1938 وعدت وعمري 24 عاما ولم أجد بيتنا حيث تم هدمه، ولهذا افضل ان تكون الزيارة لأحد البيوت الكويتية القديمة. وأشادت القطامي بمنظمي الجولة من النساء النشيطات، وقالت «هناك الكثير من النساء اللاتي لديهن حرص شديد على رفع راية الكويت عاليا مثل سارة العازمي التي تعمل وتتطوع وتبذل الجهد مع أخريات».

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