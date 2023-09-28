Friday, 29 September 2023 06:16 GMT

التربية إدخال 60 معلم ومعلمة حاسوب في دورة تحكيم الروبوت مع تفرغ من العمل

9/28/2023 7:23:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
تنطلق غدا السبت أعمال الدورة التدريبية في مجال تحكيم الروبوت، والتي يشارك فيها 60 معلما ومعلمة وتنظمها الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. جاء ذلك في كتاب وجهته الجمعية لوزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث أشارت خلاله إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى:
1- نشر الوعي المعلوماتي بشأن برامج الروبوت في المجتمع الكويتي.
2- تأهيل عدد كبير من أبناء الكويت للمشاركة في عمليات التحكيم بكل البطولات الخاصة بمسابقات الروبوت محليا وبالدول العربية والعالمية.
3- اعتماد المحكمين الجدد من قبل الجمعية العربية للروبوت وحصولهم على شهادات معتمدة.
4- إتقان صياغة الجداول الزمنية الخاصة في سير المسابقة.
5- إتقان عملية توزيع الفرق إلى مجموعات.
6- إتقان بناء الجداول الخاصة بتنافس الفرق اعتمادا على عدد الفرق المتأهلة.
7- توظيف الأدلة الفنية ومعايير التحكيم بما يخدم عدالة التحكيم ونجاح الفعالية.
8 - توضيح حقوق وواجبات الحكم - رئيس اللجان الفرعية - رئيس لجان التحكيم ومعرفة كيفية اتخاذ القرارات المناسبة، والتي تعتمد على الحالات التحكيمية، من مكافأة الفريق أو معاقبته أو تحذيره وإنذاره.
وسوف يقوم بالتدريب أخصائيون معتمدون من قبل الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذين سيكونون كالتالي:
٭ المجموعة الأولى: يوم السبت 30 سبتمبر حتى الثلاثاء 3/10/2023.
٭ المجموعة الثانية: يوم الأربعاء 4/10/2023 حتى يوم الأحد الموافق 8/10/2023.
ودعت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات وزارة التربية إلى الموافقة والتوجيه بالتعاون من قبل التوجيه الفني العام للحاسوب لترشيح عدد 60 متدربا من الكويتيين ممن لديهم خبرة في مجال الروبوت، ليتم تدريبهم وإعدادهم كمحكمين دوليين مقسمين على مجموعتين، 30 متدربا لكل أسبوع، راجين الموافقة على من يتم ترشيحهم للدورة السماح لهم بالتفرع الكامل حتى يتمكنوا من حضور الدورة التي ستقام في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، علما بأن الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات سوف تتكفل بكل مصاريف الدورة التدريبية.
من جانب آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن وزارة التربية ستقيم دورا ثانيا استثنائي للطلبة المرضى الذين حالت ظروفهم الصحية دون التقدم إلى اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي.
وتوقعت المصادر ان انطلاقة الاختبار ستكون في منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على إقامة هذه الاختبارات التي تعتبر الفرصة الأخيرة للطلبة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، مؤكدة أن مصلحة أبنائنا العلمية وسلامة صحتهم فوق كل اعتبار.

MENAFN28092023000130011022ID1107161138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث