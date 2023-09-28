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ناغورني قره باغ تنهي حلم الاستقلال وأذربيجان تحض الأرمن على البقاء ضمن اتنياتها

9/28/2023 7:23:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، امس انها «ستزول من الوجود» في نهاية العام بعدما منيت بهزيمة عسكرية من أذربيجان دفعت أكثر من نصف سكانها إلى الفرار، منهية بذلك حلم الاستقلال، بينما حضت اذربيجان أرمن الاقليم على «عدم المغادرة».
وأصدر الزعيم الانفصالي للإقليم سامفيل شهرمانيان مرسوما يأمل بحل جميع مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام، قائلا إن ناغورني قره باغ «ستزول من الوجود» اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وصدر المرسوم بعد دقائق من إعلان يريفان فرار أكثر من 65 ألف شخص من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.
وجاء في المرسوم الذي أصدره شهرمانيان من ستيباناكيرت أن على السكان أن «يتعرفوا على شروط إعادة الاندماج» التي طرحتها أذربيجان واتخاذ «قرار فردي ومستقل» بشأن إن كانوا سيبقون.
وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف امس أنه «أخذ علما» بحل السلطات الانفصالية نفسها في ناغورني قره باغ.
وأشار الكرملين إلى أنه «لا يرى سببا» يدعو الأرمن للفرار من المنطقة.
ويبدو أن الستار أسدل بذلك على واحد من أكثر «النزاعات المجمدة» طولا في العالم والذي بدت تسويته مستعصية، بحيث فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة على غرار المسؤولين الأوروبيين في حله في جولات متواصلة من المحادثات.
غير أن الإعلان فاقم الغضب في يريفان.
وحضت أذربيجان أرمن ناغورني قره باغ على البقاء في الإقليم وقالت وزارة الخارجية الاذربيجانية، إن رئيس الوزراء الأرميني «نيكول باشينيان يدرك تماما أن السكان الأرمن يتركون ناغورني قره باغ بمحض إرادتهم».
وأضافت «إنه قرارهم الشخصي والذي لا علاقة له بالهجرة القسرية. إذا كان بعض السكان الأرمن لا يريدون العيش في ظل القوانين الأذربيجانية، لا يمكننا إجبارهم على القيام بذلك.
وتابعت «على العكس، ندعو السكان الأرمن إلى عدم مغادرة منازلهم وإلى ان يصبحوا جزءا من مجتمع أذربيجان المتعدد الاتنيات».
واتهم باشينيان امس أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم «في الأيام القادمة».
وقال «يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة». واضاف باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل».
وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان إنه بحلول صباح امس «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ»، ويقدر أن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

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