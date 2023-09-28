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خطة لمحاربة الغش في اختبارات التربية

9/28/2023 7:23:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
تعكف وزارة التربية حاليا على إعداد خطة جديدة ومتكاملة لمكافحة ((الغش)) في المواقع التعليمية أثناء فترات الاختبارات.
وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ ((الأنباء)) أن التربية تتجه إلى تركيب أجهزة حديثة ((مانع الإشارة)) في لجان وقاعات الامتحانات للتشويش على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والسماعات. وبينت المصادر أن التربية تنسق حاليا مع ((الصحة)) لاعتماد المواصفات الخاصة بتلك الأجهزة لتتوافق مع المعايير والاشتراطات الصحية للتأكد من صلاحية استخدامها خلال فترة الامتحانات من الناحية الصحية لمعرفة مدى تأثيرها على صحة الطلبة وجميع الموجودين في تلك القاعات من عدمه. وأشارت المصادر إلى أن التربية تسعى من خلال خطة محكمة إلى محاربة ((الغش)) خلال فترة الاختبارات ومنعه بتاتا والقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في الأعوام الماضية مسببة ارباكاً كبيرا للطلبة والمؤسسات التعليمية.

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