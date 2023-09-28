توقيع مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية الفلسطينية و المكتبة الوطنية الأردنية

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان /PNN / وقعت المكتبة الوطنية الفلسطينية والمكتبة الوطنية الأردنية اتفاقية تعاون بينهما، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال اجتماع رسمي ضم رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع وبحضور عضو مجلس الإدارة فتحي البس وفواز سلامة المدير العام للأرشيف والتوثيق، ومدير عام المكتبة الوطنية الأردنية د نضال العياصرة.وجاء توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والأردني، وإدراكاً منهما لأهمية دور المكتبة الوطنية في جمع وحفظ التراث الفكري والثقافي وإتاحته للمواطنين والمستفيدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات المهنية المتخصصة في الحفاظ على النتاج الفكري والثقافي والموروث الوثائقي التاريخي، وتبادل المطبوعات والكتب والوثائق وإعداد مختلف الأنشطة الثقافية والمهنية وعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات بما يخدم المصالح العليا للشعبين وإرثهم الثقافي والتراثي والحضاري.









ورحّب العياصرة بالوفد الفلسطيني وعبر عن اعتزازه بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، معبراً عن اعتزازه بالتعاون المشترك ووضع كل الإمكانيات في خدمة مشروع المكتبة الوطنية، وأشاد العياصرة بدور وتوجيهات سمو الأمير الحسن بن طلال بضرورة التعاون مع المكتبة الفلسطينية ومأسسة هذا التعاون من خلال الإجراءات الرسمية.

بدوره، أوضح قراقع أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون وتفتح آفاقاً أوسع حول العمل المشترك، كما وتعزز الروابط التاريخية في حفظ الذاكرة التاريخية المشتركة، مشيداً بالإنجازات والكفاءة العالية التي حققتها المكتبة الأردنية في توثيق الذاكرة الأردنية على المستوى المهني والتكنولوجي والخدماتي من خلال تجربتها الرائدة.



وشكر قراقع باسم سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الأردن ملكاً وحكومة وشعباً على كل ما يقدمه الأردن من مواقف أصيلة وثابتة نحو القضية الفلسطينية، كما وشكر د نضال العياصرة على كل ما أبداه من استعداد لخدمة مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية في كافة المجالات التي تستهدف مأسستها وفق الأسس العلمية والمهنية المتخصصة.