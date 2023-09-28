اطلاق أول شبكة لدروب المشي حول البحر الأبيض المتوسط

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN / احتفل في العاصمة اللبنانية بيروت باطلاق أول شبكة لدروب المشي حول البحر الأبيض المتوسط بين مجموعة من الدول العربية.

واقيم حفل إطلاق الشبكة الخميس في الساعة 6 مسا ًء، في فندق قصر برينتانيا برمانا، لبنا بمشاركة مختلف الجهات الشريكة.

وقال القائمون على الشبكة ان اطلاقها جاء بعد ان تجمعت جهود جمعية درب الجبل اللبناني وجمعية درب الأردن واتحاد مسار فلسطين التراثي ومؤسستي أفرات وتيتراكتيس لإطلاق أول شبكة لدروب المشي حول البحر الأبيض المتوسط في حدث سيعقد يوم 28 أيلول 2023 في لبنان.

و بحسب القائمين على الشبكة فقد تم إنشاء شبكة دروب حوض البحر الابيض المتوسط" بهدف إيجاد أداة مشتركة على المستوى الإقليمي اليورو متوسطي للتعامل مع تحديات إدارة وهيكلة وتعزيز وتنظيم دروب المشي لمسافات طويلة، اضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية من خلال سياحة المشي.

ونفذ المشروع بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

تضم الشبكة مجموعة من 5 شركاء يمثلون 4 دول على الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط و هي جمعية درب الأردن . و جمعية درب الجبل اللبناني و مسار فلسطين التراثي و مؤسستي أفرات وتيتراكتيس.

و تهدف شبكة دروب حوض البحر الابيض المتوسط إلى توحيد دروب المشي حول ثلاثة مجالات ابرزها

المجال الاقتصادي، من خلال دعم فرص تحقيق الدخل لتمكين المجتمعات المحلية الريفية..

اما المجال البيئي، من خلال تنفيذ إجراءات للتخفيف من آثار التغير المناخي على امتداد الأراضي التي تمر بها المسارات.

اما المجال السياحي، من خلال تعزيز السياحة المستدامة ومبادرات المشي الرائدة حول حوض البحر الأبيض المتوسط.



يشار الى ان الشركاء هم مجموعة من المؤسسات التي لها باع طويل في مجال سياحة المسارات بالوطن العربي كما انها ترتبط بجهات مانحة لها خبرة في هذا المجال وتاريخ طويل في دعم سياحة المسارات وابرزهها مؤسسة أفرات الفرنسي و هو مركز تدريب سياحي واستشارات ، مقره في جبال الألب الفرنسية منذ عام 1965. متخصص في تنمية السياحة المستدام ة. تقودأفرا ت عدة مشاريع في فرنسا وخارجها بدعم من شبكة من الخبراء في السياحة الريفية.

اما الجمعيات الشريكة

في جمعية درب الأردن(JTA) : هو مسار مشي طويل المدى في الأردن يمتد من أم قيس في الشمال إلى العقبة في الجنوب. يوفر 40 يومًا من المشي على مسافة 675 كيلومترًا من المسارات، ويمر عبر 75 قرية. يمتد المسار عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية: من التلال المغطاة بالغابات في الشمال، إلى الوادي الوعر والمنحدرات المطلة على وادي الأردن، والصخور الوردية في البتراء ،والصحاري الرملية والجبال في وادي رم، إلى مياه البحر الأحمر الصافية. يمر مسار الأردن أيضًا عبر تاريخ وثقافة الأردن. يتيح لك المشي على الدرب تذوق المأكولات المتنوعة في الأردن، ولقاء السكان المحليين، والنوم في منازل محلية. يمر المسار أيضًا من خلال المواقع التاريخية الرئيسية في المنطقة مثل أم قيس وجرش والبتراء.

وفي لبنان تعتبر جمعية درب الجبل اللبناني منذ تأسيسها في عام 2007، الجهة التي تتخصص و تعمل جمعية درب الجبل اللبناني(LMTA)على تطوير وصيانة درب الجبل اللبناني (LMT) ومساراته الفرعية، التي يبلغ مجموعها اليوم أكثر من 600كيلومتر من شمال لبنان إلى جنوبه.



كما طورت الجمعية برامج في مجالا ت مختلفة تستهدف التربية البيئية وحماية التراث الطبيعي والثقافي على المسار وفي المناطق المحيطة.

و

تهدف برامج الجمعية إلى دعم وتحسين الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية من خلال تطوير شبكة من بيوت الضيافة والمرشدين المحليين.

و أصبحت جمعية درب الجبل اللبناني مرجعا وطنيا وإقليميا في مجال تطوير المسارات وإدارتها، وقد قامت بتدريب ومعاونة عدد كبير من

اما الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية في هذا المجال مسار فلسطين التراثي

PHT)): هو اتحاد مؤسسات غير ربحية تعمل في مجال السياحة المجتمعية وبشكل اساسي على تطوير السياحة المشي والتجول في فلسطين، وذلك عن طريق رسم وتطوير مسار/ درب مشي لمسافات طويلة تحت اسم“مسار فلسطين التراثي”. يمر المسار عبر قرى جنين الخضراء شمالاً وصحاري برية القدس والمناظر الطبيعية المدهشة جنوب الخليل. المشي على المسار يقود المتجولين إلى ممر التراث الثقافي الفلسطيني نحو أعماق ذاكرة وتراث وهوية الشعب الفلسطيني ويدعوهم لإكتشاف الحياة الدافئة البسيطة في القرى المحلية والقبائل البدوية ويختبر تقاليد الضيافة القديمة المتأصلة في قلب حياة الثقافة الفلسطينية.

ومن الشركاء الدوليين ايضا منظمة تيتراكتيس هي المؤسسة غير حكومية متخصصة في التنمية مقرها في جبال الألب الفرنسية. على مدى ال ـ30 عامًا الماضية، كانت المؤسسة ملتزمة بمشاركة خبرتها في التنمية الريفية والحفاظ على التراث الثقافي مع المجتمعات في جميع أنحاء العالم. اليوم، تيتراكتيس تشغل مركزًا في شبكة إقليمية من الخبراء: المسؤولين المنتخبين والمجتمعات الجبلية، والشركات المبتكرة، ومهنيي السياحة، والمؤسسات التعليمية والجامعات، والمؤسسات، والمنظمات



اما الوكالة الفرنسية للتنمية

فهي تعمل الوكالة الفرنسيّة للتنمية على تنفيذ سياسة فرنسا فيما يتعلّق بالتنمية والتضامن الدوليّ

.ومن خلال أنشطتها في تمويل القطاع العام والمنظمّات غير الحكوميةّ، وأعمالها ومنشوراتها البحثيّة )الصّادرة عن الوكالة الفرنسيّة للتنمية (والتدريب في مجال التنمية المستدامة ) مركزالتدريب للوكالة الفرنس يّة للتنمية (وحملات التوعيّة في فرنسا، تقوم الوكالة الفرنسيّة للتنمية بتمويل ومرافقة وتسريع مسارات الانتقال نحو عالم أكثر عدلاً ومرونة.

نحن نؤسس مع شركائنا لحلولٍ مشتركةٍ مع سكّان الجنوب ولفائدتهم .وتلتزم فرقنا بمتابعة أكثر من ٤٠٠٠ مشروعٍ ميدانيّ في ١١٥ دولة

في أنحاء العالم وفي المناطق التي تعيش أزما ت .وتهدف كلّ برامجنا ومشاريعنا إلى حماية الخيرات المشتركة وتعزيز المناخ، والتنوّع البيولوجيّ، والسّلم، والمساواة بين الجنسين، والتعليم والصحّة، ونحن نساهم بالتالي في التزام فرنسا والفرنسيين بأهداف التنمية المستدامة من أجل عالم مشترك.



