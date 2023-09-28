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3 طرق للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

9/28/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رغم أهمية العلاج الدوائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، يحتاج المصابون به أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي يتضمن مجموعة محددة من المشروبات.
فيما يلي أفضل المشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم:

كاكاو

- يساعد على خفض ضغط الدم.
- يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ.
- يحسن المزاج.

كركديه


- يخفض ضغط الدم المرتفع.
- يتميز بجودة عالية.
- يمكن تناوله ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة.

شاي أخضر بالنعناع
- غني بمضادات الأكسدة.
- يحتوي على مركبات تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، عن طريق إرخاء العضلات الملساء التي تبطن جدران الأوعية الدموية.

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