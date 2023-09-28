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حميميم: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في محافظة إدلب

9/28/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية استهدفت ورش إنتاج ومواقع لتخزين طائرات مسيرة، ومخابئ تحت الأرض تابعة للإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

وقال كوليت: "في 27 سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافا إرهابية في منطقة بلدتي الحلوبة والعنكاوي في محافظة إدلب".
وأضاف البيان: "كما تم استهداف وتدمير ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية والمدنيين، بالإضافة إلى مخابئ الإرهابيين تحت الأرض".
وفي 5 أغسطس الماضي، دمر سلاح الجو الروسي مع نظيره السوري مقرا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأحد أحياء مدينة إدلب في ضربة جوية، بحسب ما ذكره المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

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