هل سيتغير مناخ الفصول الأربعة؟..علماء يكتشفون مفاجأة صادمة في السحب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يشهد العالم تغيرات بيئية مختلفة وغير متوقعة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، بينما عثر باحثون على جسيمات بلاستيكية في السحب من شأنها تغيير المناخ بطريقة لم تضح حتى الآن.

وقصد العلماء، جبلَي فوجي وأوياما، لجمع المياه القادمة من السحب المحيطة بقمتيهما، في إطار دراسة نشرتها مجلة ((إنفايرونمنتل كيمستري ليترز)).

وكتب العلماء في دراستهم ((على حد علمنا، هذه أول مرة يتأكد فيها وجود مواد بلاستيكية دقيقة معلقة في مياه الغيوم)).



ورصد الباحثون، باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، تسعة أنواع مختلفة من البوليمرات وواحدًا من المطاط في المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الجوّ والتي يتراوح حجمها ما بين 7,1 و94,6 ميكرومتر.

وعثر العلماء، على عدد كبير من البوليمرات المحبة للماء أو الجاذبة له، ما يشير إلى دور محتمل في تكوين السحب وبالتالي المناخ.

وقال المعدُّ الرئيسي للدراسة، هيروشي أوكوشي، في بيان الأربعاء ((إذا لم نتعامل بشكل استباقي مع مشكلة تلوث الهواء البلاستيكي، فإن التغيرات في المناخ والمخاطر البيئية يمكن أن تصبح حقيقة واقعة، ما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة وغير قابلة للإصلاح في المستقبل)).

