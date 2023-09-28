هل سيتغير مناخ الفصول الأربعة؟..علماء يكتشفون مفاجأة صادمة في السحب

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- يشهد العالم تغيرات بيئية مختلفة وغير متوقعة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، بينما عثر باحثون على جسيمات بلاستيكية في السحب من شأنها تغيير المناخ بطريقة لم تضح حتى الآن.
وقصد العلماء، جبلَي فوجي وأوياما، لجمع المياه القادمة من السحب المحيطة بقمتيهما، في إطار دراسة نشرتها مجلة ((إنفايرونمنتل كيمستري ليترز)).
وكتب العلماء في دراستهم ((على حد علمنا، هذه أول مرة يتأكد فيها وجود مواد بلاستيكية دقيقة معلقة في مياه الغيوم)).
ورصد الباحثون، باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، تسعة أنواع مختلفة من البوليمرات وواحدًا من المطاط في المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الجوّ والتي يتراوح حجمها ما بين 7,1 و94,6 ميكرومتر.
وعثر العلماء، على عدد كبير من البوليمرات المحبة للماء أو الجاذبة له، ما يشير إلى دور محتمل في تكوين السحب وبالتالي المناخ.
وقال المعدُّ الرئيسي للدراسة، هيروشي أوكوشي، في بيان الأربعاء ((إذا لم نتعامل بشكل استباقي مع مشكلة تلوث الهواء البلاستيكي، فإن التغيرات في المناخ والمخاطر البيئية يمكن أن تصبح حقيقة واقعة، ما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة وغير قابلة للإصلاح في المستقبل)).
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