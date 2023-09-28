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اعلان هام صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

9/28/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية للطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي بالدينار الأردني في جميع تخصصات برنامج البكالوريوس وللطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي بالدينار الأردني (التجسير) في جميع تخصصات برنامج البكالوريوس والمرشحين للقبول (بتخصص دكتور في الطب) لمرحلة البكالوريوس ضمن الدفعة الأولى الذين استلموا رسائل (SMS) تفيد بقبولهم من الجامعة واستكمال عملية الدفع الإلكتروني والحصول على الرقم الجامعي وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023-2024 وحتى نهاية دوام الأحد الموافق 1 تشرين الأول 2023.
وبينت الجامعة أن خطوات استكمال إجراءات القبول الإلكتروني هي:
1- يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة كاملةً لدى أي فرع من فروع البنوك العاملة في الأردن التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) خلال 24 ساعة من تقديم الطلب باستخدام رقمه الوطني وإلا يعتبر طلبه لاغياً.
2- ستصل للطالب (3) ثلاث رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف المعتمد للطالب أثناء استكمال القبول.
. الرسالة الأولى (SMS) : تتضمن قيمة الرسوم الدراسية المطلوب دفعها من قبل الطالب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم.
. الرسالة الثانية (SMS) : تتضمن الرقم الجامعي للطالب وكلمة السر، وكذلك البريد الإلكتروني للطالب وكلمة السر له.
. الرسالة الثالثة (SMS) : تتضمن مواعيد الحضور إلى الجامعة / الكلية للتقدم لامتحانات المستوى فقط.
ودعت الطلبة الجدد إلى عدم مراجعة الجامعة "أقسام التسجيل" لتسليم كشف الثانوية أو الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب، حيث إن جميع البيانات الخاصة بالطلبة متوفرة لدى الجامعة.

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