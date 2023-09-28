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السفير الإيراني لدى السعودية يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

9/28/2023 7:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السعودي، سعود الساطي، ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين طهران والرياض.

وأفادت السفارة الإيرانية لدى الرياض، بأن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي، تباحث خلال لقائه بنائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السعودي سعود الساطي، في شأن العلاقات الثنائية والمنطقة، وأكد ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين.
وقد تولى علي رضا عنايتي قبل فترة مهمته كسفير جديد لإيران لدى السعودية، فيما كان قد شغل في السابق منصب نائب السفير في الرياض، والسفير لدى الكويت، ومساعد الوزير والمدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في الخارجية الإيرانية.

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