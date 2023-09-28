مجلس الأمن يناقش الهجرة غير الشرعية في المتوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الهجرة غير القانونية في البحر المتوسط في سياق القرار رقم 2240 المتعلق بتهريب المهاجرين قبالة ساحل ليبيا.
وحسب الأمم المتحدة، لقي نحو 2500 شخص حتفهم أو فقد أثرهم أثناء رحلات الهجرة غير النظامية الخطرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال هذا العام بزيادة 67 بالمائة عن العام الماضي.
من جانبها قالت روفن مينيكديويلا من مفوضية شؤون اللاجئين، إن الأرواح تُفقد على البر أيضا بعيدا عن الاهتمام مشيرة إن الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا وفيما بعد إلى نقاط مغادرة القارة على الساحل، ما زالت واحدة من أخطر الرحلات في العالم.
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