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مجلس الأمن يناقش الهجرة غير الشرعية في المتوسط

9/28/2023 7:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الهجرة غير القانونية في البحر المتوسط في سياق القرار رقم 2240 المتعلق بتهريب المهاجرين قبالة ساحل ليبيا.


وحسب الأمم المتحدة، لقي نحو 2500 شخص حتفهم أو فقد أثرهم أثناء رحلات الهجرة غير النظامية الخطرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال هذا العام بزيادة 67 بالمائة عن العام الماضي.


من جانبها قالت روفن مينيكديويلا من مفوضية شؤون اللاجئين، إن الأرواح تُفقد على البر أيضا بعيدا عن الاهتمام مشيرة إن الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا وفيما بعد إلى نقاط مغادرة القارة على الساحل، ما زالت واحدة من أخطر الرحلات في العالم.

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