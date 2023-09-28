وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميلين سلامة وفريز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين باسمه واسم الأسرة الصحفية والإعلامية الزميلين الصحفي نضال سلامة والمخرج زيد فريز اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.



واستذكر الدكتور المبيضين مناقب الفقيد الزميل سلامة وإسهاماته طوال مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الصحفي ، معربا عن تعازيه الحارة ومؤاساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.



كما واستذكر الدكتور المبيضين الزميل المرحوم المخرج زيد فريز، ومناقبه وإسهاماته في إخراج وإنتاج عدد من البرامج والمسلسلات التي تم بثها على شاشة التلفزيون الاردني، وعدد من محطات التلفزة العربية، معرباً عن تعازيه الحارة ومؤاساته لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامية الأردنية ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.