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نافذة فنية

9/28/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬دفعت‭ ‬‮«‬أم‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬4‭ ‬ملايين‭: ‬ظهرت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمرو‭ ‬اديب‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬أم‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬مصر‭ ‬والذي‭ ‬يبث‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬لندن‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬وقع‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬الأجر،‭ ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬عرضت‭ ‬القناة‭ ‬دفع‭ ‬مليون‭ ‬طالبت‭ ‬الفنانة‭ ‬بـ‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬ولمدة‭ ‬20‭ ‬دقيقه‭ ‬فقط،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬عرضة‭ ‬لهجوم‭ ‬عمرو‭ ‬أديب‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬هي‭ ‬مين‭ ‬علشان‭ ‬تطلب‭ ‬4‭ ‬ملايين‮»‬‭. ‬إذن‭ ‬هل‭ ‬رضخت‭ ‬ام‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬لمطالب‭ ‬صبري‭ ‬ودفعت‭ ‬ما‭ ‬طالبت‭ ‬به؟‭!. ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬قائمة‭ ‬الاغنياء‭ ... ‬واوضحت‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬ظهورها‭ ‬المتكرر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طيارة‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تعاقداتها‭. ‬

وفاة‭ ‬أول‭ ‬صوت‭ ‬عربي‭ ‬غنى‭ ‬خليجيا‭: ‬انتقلت‭ ‬أمس‭ ‬الفنانة‭ ‬نجاح‭ ‬سلام‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬الـ‭ ‬93‭ ‬عاما‭. ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬العربية،‭ ‬ويرجع‭ ‬لها‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬الأغنية‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الخمسينات‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عندما‭ ‬غنت‭ ‬أغنية‭ (‬يا‭ ‬ريم‭ ‬وادي‭ ‬ثقيف‭) ‬الحان‭ ‬طارق‭ ‬عبدالحكيم،‭ ‬ودعمت‭ ‬الأغنية‭ ‬الكويتية‭ ‬عندما‭ ‬غنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألوان‭ ‬الغنائية‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الستينات‭ ‬والسبعينات‭ ... ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الفنانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬نجاح‭ ‬سلام‭.‬

ممثله‭ ‬تصرخ‭ ‬طالبني‭ ‬بالتعري‭: ‬صرحت‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬رباب‭ ‬ممتاز‭ ‬أن‭ ‬المنتج‭ ‬محمد‭ ‬السبكي‭ ‬واثناء‭ ‬تصويرها‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ (‬حلاوة‭ ‬روح‭) ‬دخل‭ ‬عليها‭ ‬صارخا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬ده‭ ‬انتي‭ ‬لابسه‭ ‬كده‭ ‬ليه؟‭ ‬دي‭ ‬لازم‭ ‬تقلع‭ ‬هدومها‮»‬‭. ‬فردت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬أنتظر‭ ‬المخرج‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬بعد‭ ‬قالت‭ ‬للمخرج‭ ‬‮«‬انا‭ ‬لا‭ ‬احب‭ ‬اسمع‭ ‬هذه‭ ‬الالفاظ‭ ‬وانا‭ ‬سوف‭ ‬امشي‮»‬‭ ... ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تواجهه‭ ‬اغلب‭ ‬المواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬المنتجين‭ ‬والمخرجين‭. ‬

المصايب‭ ‬كشرت‭ ‬عن‭ ‬أنيابها‭: ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الممثلة‭ ‬القديرة‭ ‬كريمان‭ ‬بأسبوعين‭ ‬توفي‭ ‬شقيقها‭. ‬وقد‭ ‬نشرت‭ ‬الخبر‭ ‬ابنة‭ ‬كريمان‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ... ‬الله‭ ‬يرحمهما‭.‬

صدفة‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬ميعاد‭: ‬التقيت‭ ‬بالصدفة‭ ‬بالمطرب‭ ‬البحريني‭ ‬الشاب‭ (‬محمد‭ ‬ربيعه‭) ‬في‭ ‬استوديو‭ ‬المهندس‭ ‬عارف‭ ‬عامر،‭ ‬وتعانقنا‭ ‬فأنا‭ ‬اكن‭ ‬له‭ ‬المودة‭ ‬لدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬افضل‭ ‬مطربي‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زميله‭ ‬محمد‭ ‬التميمي‭. ‬أتمنى‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهما‭ ‬فهما‭ ‬الأمل‭ ‬المتبقي‭ ‬لإنعاش‭ ‬الأغنية‭ ‬البحرينية‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬كيف‭ ‬يرضى‭ ‬الفنان‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭): ‬شاهدت‭ ‬مقابلة‭ ‬لأحد‭ ‬الفنانين‭ ‬الخليجيين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الفضائيات‭ ‬الخاصة‭ ‬طرح‭ ‬فيها‭ ‬المذيع‭ ‬أسئلة‭ ‬بشكل‭ ‬عدواني‭ ‬ومستفز‭. ‬واغلب‭ ‬الأسئلة‭ ‬تخلق‭ ‬لدى‭ ‬المشاهد‭ ‬انطباعا‭ ‬بأنه‭ ‬أمام‭ ‬متهم‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬جنائي‭ ‬وليس‭ ‬فنانا‭ ‬له‭ ‬مكانته‭.‬

وكان‭ ‬الفنان‭ ‬محاصرا‭ ‬ومستسلما‭ ‬لاستجواب‭ ‬المذيع‭ ‬الذي‭ ‬اتسمت‭ ‬اسألته‭ ‬بطابع‭ ‬الحقد‭ ‬والحسد‭ ‬على‭ ‬أهل‭ ‬الفن‭. ‬والأمر‭ ‬المزعج‭ ‬أن‭ ‬المذيع‭ ‬كان‭ ‬يجلس‭ ‬باستعلاء‭. ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لطابع‭ ‬اللقاءات‭ ‬الفنية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بهذه‭ ‬الحدة‭ ‬والعدوانية‭. ‬والسؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬نفسه‭: ‬كيف‭ ‬للفنان‭ ‬ان‭ ‬يقبل‭ ‬بهذا‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬الشخصية‭ ‬والبعيدة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬الفنان‭. ‬نحن‭ ‬أمام‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬المذيعين‭ ‬والمذيعات‭ ‬هدفها‭ ‬الأول‭ ‬والأخير‭ ‬هو‭ ‬جلد‭ ‬الفنان‭. ‬عموما‭ ‬هؤلاء‭ ‬المذيعون‭ ‬يعرفون‭ ‬من‭ ‬يختارون‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬لكي‭ ‬يتعرض‭ ‬للممرطة‭ ‬ويتجنبون‭ ‬الفنانين‭ ‬المعروفين‭ ‬لديهم‭ ‬والذين‭ ‬قد‭ ‬يقذفونهم‭ ‬بالذي‭ ‬امامهم‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬المرذول‭ ‬من‭ ‬اسئلتهم‭. ‬كلمة‭ ‬أخيرة‭ ‬للفنانين‭ ‬تجنبوا‭ ‬المذيعين‭ ‬أو‭ ‬المذيعات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشاكلة‭ ‬احتراما‭ ‬لصورتكم‭ ‬أمام‭ ‬محبيكم‭. ‬واستثني‭ ‬المذيعين‭ ‬والمذيعات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬الحكومية‭ ‬فهم‭ ‬تربطهم‭ ‬قيود‭ ‬ملزمة‭ ‬باحترام‭ ‬الضيف‭ ‬بعكس‭ ‬القنوات‭ ‬الخاصة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬ليلة‭ ‬تمرين‭) ‬تأليف‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭ ‬طلال‭ ‬مداح

ليلة‭ ‬تمرين

عطرك‭ ‬السافر‭ ‬فضح‭ ‬ورد‭ ‬البساتين

وكثر‭ ‬الكلام‭ - ‬صحيح‭ ‬جرحتي‭ ‬الظلام

بالخد‭ ‬وبنور‭ ‬الجبين

ليلة‭ ‬تمرين

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