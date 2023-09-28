نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) هل دفعت «أم بي سي» 4 ملايين: ظهرت الأسبوع الماضي الفنانة المصرية ياسمين صبري في برنامج عمرو اديب على قناة أم بي سي مصر والذي يبث حاليا من لندن. وفي وقت سابق وقع خلاف حول الأجر، ففي حين عرضت القناة دفع مليون طالبت الفنانة بـ 4 ملايين جنيه ولمدة 20 دقيقه فقط، مما جعلها عرضة لهجوم عمرو أديب بقوله «هي مين علشان تطلب 4 ملايين». إذن هل رضخت ام بي سي لمطالب صبري ودفعت ما طالبت به؟!. يذكر ان الفنانة المصرية تندرج تحت قائمة الاغنياء ... واوضحت في اللقاء عن ظهورها المتكرر على متن طيارة خاصة أنها جزء من تعاقداتها.
وفاة أول صوت عربي غنى خليجيا: انتقلت أمس الفنانة نجاح سلام عن عمر ناهز الـ 93 عاما. وهي من الأصوات الكبيرة في الأغنية العربية، ويرجع لها الفضل في إيصال الأغنية الخليجية في فترة الخمسينات إلى العالم العربي عندما غنت أغنية (يا ريم وادي ثقيف) الحان طارق عبدالحكيم، ودعمت الأغنية الكويتية عندما غنت العديد من الألوان الغنائية الكويتية في فترة الستينات والسبعينات ... رحم الله الفنانة الكبيرة نجاح سلام.
ممثله تصرخ طالبني بالتعري: صرحت الممثلة المصرية رباب ممتاز أن المنتج محمد السبكي واثناء تصويرها مشاهد من فيلم (حلاوة روح) دخل عليها صارخا أمام فريق العمل «إيه ده انتي لابسه كده ليه؟ دي لازم تقلع هدومها». فردت عليه «سوف أنتظر المخرج». وفيما بعد قالت للمخرج «انا لا احب اسمع هذه الالفاظ وانا سوف امشي» ... هذا ما تواجهه اغلب المواهب الجديدة مع المنتجين والمخرجين.
المصايب كشرت عن أنيابها: بعد وفاة الممثلة القديرة كريمان بأسبوعين توفي شقيقها. وقد نشرت الخبر ابنة كريمان عبر صفحتها ... الله يرحمهما.
صدفة خير من ألف ميعاد: التقيت بالصدفة بالمطرب البحريني الشاب (محمد ربيعه) في استوديو المهندس عارف عامر، وتعانقنا فأنا اكن له المودة لدرجة كبيرة لأنه من افضل مطربي جيل الشباب إلى جانب زميله محمد التميمي. أتمنى مزيدا من الاهتمام بهما فهما الأمل المتبقي لإنعاش الأغنية البحرينية.
حكايات فنية (كيف يرضى الفنان بهذا الأمر): شاهدت مقابلة لأحد الفنانين الخليجيين في إحدى الفضائيات الخاصة طرح فيها المذيع أسئلة بشكل عدواني ومستفز. واغلب الأسئلة تخلق لدى المشاهد انطباعا بأنه أمام متهم يتم التحقيق معه في موضوع جنائي وليس فنانا له مكانته.
وكان الفنان محاصرا ومستسلما لاستجواب المذيع الذي اتسمت اسألته بطابع الحقد والحسد على أهل الفن. والأمر المزعج أن المذيع كان يجلس باستعلاء. لا ينبغي لطابع اللقاءات الفنية أن يكون بهذه الحدة والعدوانية. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف للفنان ان يقبل بهذا الكم الهائل من الأسئلة الشخصية والبعيدة تماما عن خط سير الفنان. نحن أمام نوعية من المذيعين والمذيعات هدفها الأول والأخير هو جلد الفنان. عموما هؤلاء المذيعون يعرفون من يختارون من الفنانين لكي يتعرض للممرطة ويتجنبون الفنانين المعروفين لديهم والذين قد يقذفونهم بالذي امامهم ردا على المرذول من اسئلتهم. كلمة أخيرة للفنانين تجنبوا المذيعين أو المذيعات من هذه الشاكلة احتراما لصورتكم أمام محبيكم. واستثني المذيعين والمذيعات العاملين في القنوات الفضائية الحكومية فهم تربطهم قيود ملزمة باحترام الضيف بعكس القنوات الخاصة.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (ليلة تمرين) تأليف بدر بن عبدالمحسن لحن وغناء طلال مداح
ليلة تمرين
عطرك السافر فضح ورد البساتين
وكثر الكلام - صحيح جرحتي الظلام
بالخد وبنور الجبين
ليلة تمرين
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