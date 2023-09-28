السيرة النبوية.. والرسالة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬الصفحة‭ ‬التالية‭ ‬عبارة‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬المصحف‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬لله‭ ‬تعالى‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬بيعه‮»‬‭.. ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬طباعة‭ ‬‮«‬مصحف‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بإشراف‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وتعتلي‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬الآية‭ ‬القرآنية‭ ‬‮«‬وإنه‭ ‬لهدى‭ ‬ورحمة‭ ‬للمؤمنين‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬مثال‭ ‬واحد‭ ‬رفيع‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬الإسلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬وإجلال‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬واتباع‭ ‬سنة‭ ‬نبيه‭ ‬محمد‭ ‬عليه‭ ‬أفضل‭ ‬الصلاة‭ ‬والتسليم،‭ ‬والذي‭ ‬احتفت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬بذكرى‭ ‬مولده‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭.‬

في‭ ‬ذلك‭ ‬التجمع‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتميز،‭ ‬وبحضور‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬أكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬ذكرى‭ ‬ميلاد‭ ‬النبي‭ ‬الأكرم‭ ‬فرصة‭ ‬عظيمة‭ ‬تجدد‭ ‬صلتنا‭ ‬وارتباطنا‭ ‬وعلاقتنا‭ ‬بنبينا‭ ‬الكريم‭ ‬وبسيرته‭ ‬العطرة‭ ‬المباركة،‭ ‬وأن‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرفيعة‭ ‬تتجلى‭ ‬بحلول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬لاستذكار‭ ‬التعامل‭ ‬النبوي‭ ‬السمح،‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والمحبة‭ ‬والسلام‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬جلالته‭ -‬أيده‭ ‬الله‭- ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سيرة‭ ‬الرسول‭ ‬الكريم‭ ‬أرست‭ ‬دعائم‭ ‬بناء‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأن‭ ‬حضارة‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬شهدت‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬التقدم،‭ ‬بفضل‭ ‬اعتزاز‭ ‬أبنائها‭ ‬بدين‭ ‬الإسلام‭ ‬وتمسكهم‭ ‬بكتاب‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وسنة‭ ‬رسوله‭ ‬الكريم‭.. ‬وهذه‭ ‬بالتمام‭ ‬مقاصد‭ ‬السيرة‭ ‬النبوية‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬الحكيم‭ ‬والنهج‭ ‬التنويري‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف،‭ ‬يؤكد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الحصيف‭ ‬لمناسبة‭ ‬إسلامية‭ ‬عزيزة‭ ‬عند‭ ‬المسلمين،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمخاطبة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬وستظل‭ ‬موطنًا‭ ‬حاضنًا‭ ‬للتعددية،‭ ‬ومركزا‭ ‬للتلاقي‭ ‬الثقافي،‭ ‬والتعايش‭ ‬الديني‭ ‬والإنساني‭.. ‬وما‭ ‬تميز‭ ‬به‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتمسكهم‭ ‬بالقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬كافة‭ ‬الشعوب‭ ‬والأديان‭ ‬والنابعة‭ ‬من‭ ‬جوهر‭ ‬شريعتنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬السمحاء‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تضحيات‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬والشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬وما‭ ‬تعيشه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ملحمة‭ ‬وطنية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬اهتمام‭ ‬وتركيز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعاء‭ ‬جلالته‭ -‬أيده‭ ‬الله‭- ‬بالرحمة‭ ‬للشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحديث‭ ‬الديني‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭.‬

اللهم‭ ‬احفظ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأنعم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬بدوام‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭.‬