السيرة النبوية.. والرسالة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يوجد في مساجد وجوامع مملكة البحرين مصاحف القرآن الكريم، ولفت انتباهي وأنا أقرأ من «مصحف البحرين» عبارة جميلة في صفحاته الأولى تقول: «تشرف بالأمر بطباعة هذا المصحف الشريف راجي عفو ربه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين».. وتعتلي هذه العبارة، الآية القرآنية «إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم».
وفي الصفحة التالية عبارة تفيد بأن المصحف «وقف لله تعالى لا يجوز بيعه».. وقد تمت طباعة «مصحف البحرين» بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتعتلي هذه الصفحة الآية القرآنية «وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين».
هذا مثال واحد رفيع على مكانة الإسلام في مملكة البحرين، وحرصها على تقدير وإجلال القرآن الكريم، واتباع سنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، والذي احتفت مملكة البحرين أمس الأول بذكرى مولده النبوي الشريف.
في ذلك التجمع الإسلامي المتميز، وبحضور جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أكد جلالته أن ذكرى ميلاد النبي الأكرم فرصة عظيمة تجدد صلتنا وارتباطنا وعلاقتنا بنبينا الكريم وبسيرته العطرة المباركة، وأن القيم الإسلامية الرفيعة تتجلى بحلول هذه المناسبة، لاستذكار التعامل النبوي السمح، في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام.
كما أشار جلالته -أيده الله- إلى أن سيرة الرسول الكريم أرست دعائم بناء الإنسان، وأن حضارة العرب والمسلمين شهدت أعلى درجات التقدم، بفضل اعتزاز أبنائها بدين الإسلام وتمسكهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم.. وهذه بالتمام مقاصد السيرة النبوية للعالم أجمع.
كما أن الخطاب الحكيم والنهج التنويري لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، تزامنا مع المولد النبوي الشريف، يؤكد الاستثمار الحصيف لمناسبة إسلامية عزيزة عند المسلمين، في تأكيد القيم الإنسانية والرسالة البحرينية لمخاطبة الرأي العام المحلي والدولي، مع تأكيد جلالته أن مملكة البحرين كانت وستظل موطنًا حاضنًا للتعددية، ومركزا للتلاقي الثقافي، والتعايش الديني والإنساني.. وما تميز به أهل البحرين على مر التاريخ، وتمسكهم بالقيم الإنسانية القائمة على احترام كافة الشعوب والأديان والنابعة من جوهر شريعتنا الإسلامية السمحاء.
كما أن تضحيات الرجال البواسل والشهداء الأبرار، وما تعيشه مملكة البحرين من ملحمة وطنية كان لها اهتمام وتركيز في هذه المناسبة من خلال دعاء جلالته -أيده الله- بالرحمة للشهداء الأبرار، وكذلك من خلال الحديث الديني الذي ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية.
اللهم احفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب مملكة البحرين، وأنعم على هذا الوطن بدوام الخير والنماء.
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