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الصين تدشن أول خط للقطارات فائقة السرعة العابرة للمحيط

9/28/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬دشنت‭ ‬أول‭ ‬خط‭ ‬قطارات‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬والذي‭ ‬سيعبر‭ ‬خلجانا‭ ‬بالمحيط‭ ‬ويمتد‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬إقليم‭ ‬فوجيان‭ ‬الجنوبي‭ ‬الشرقي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭) ‬بأن‭ ‬قطارا‭ ‬فائق‭ ‬السرعة‭ ‬غادر‭ ‬مدينة‭ ‬فوتشو‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬فوجيان‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬تدشينا‭ ‬لخط‭ ‬فوتشو‭-‬شيامن‭ - ‬تشانغتشو‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬277‭ ‬كيلومترا‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬الصينية‭ ‬المحدودة،‭ ‬المشغلة‭ ‬للقطارات‭ ‬بالبلاد،‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬خط‭ ‬عابر‭ ‬للمحيط‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬للقطارات‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬والتي‭ ‬ستسير‭ ‬على‭ ‬جسور‭ ‬تعبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬خلجان‭ ‬ساحلية‭ ‬وتصل‭ ‬سرعتها‭ ‬القصوى‭ ‬إلى‭ ‬350‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

وسيستغرق‭ ‬السفر‭ ‬بين‭ ‬فوتشو‭ ‬وشيامن،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬اقتصادي‭ ‬وموقع‭ ‬سياحي‭ ‬شهير،‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

وينضم‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬القطارات‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬مترامية‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وبحلول‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بلغ‭ ‬طول‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬العاملة‭ ‬لدى‭ ‬الصين‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر،‭ ‬ومنذ‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬اقترب‭ ‬طول‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بانتظام‭ ‬بسرعة‭ ‬350‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬3200‭ ‬كيلومتر‭.‬

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