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جـائـزة ١٫٦ مـلـيـار دولار.. شـخـص مجـهـول يفوز بثاني أكبر يانصيب في تاريخ أمريكا

9/28/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجوائز‭ ‬اليانصيب‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬بثاني‭ ‬أكبر‭ ‬يانصيب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقدم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬البالغة‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬هوية‭ ‬الشخص‭ ‬قد‭ ‬تظل‭ ‬سرية‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬أخرى‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬ميجا‭ ‬مليونز‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬سحب‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭. ‬

فلوريدا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬ولاية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬العاصمة‭ ‬وجزر‭ ‬العذراء‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬ميجا‭ ‬مليونز‭. ‬

مرت‭ ‬العملية‭ ‬بواحد‭ ‬وثلاثين‭ ‬سحبا‭ ‬مرتين‭ ‬أسبوعيا‭ ‬دون‭ ‬فائز‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬شخص‭ ‬اشترى‭ ‬تذكرة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬متاجر‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬جميع‭ ‬الأرقام‭ ‬الستة‭. ‬

وقالت‭ ‬ميجا‭ ‬مليونز‭ ‬إن‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬البالغة‭ ‬1‭.‬602‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬الجائزة‭ ‬البالغة‭ ‬1‭.‬537مليار‭ ‬دولار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ساوث‭ ‬كارولينا‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬خلف‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬يانصيب‭ ‬باوربول‭ ‬المنافس،‭ ‬والذي‭ ‬كانت‭ ‬جائزته‭ ‬الكبرى‭ ‬2‭.‬04‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتذكرة‭ ‬تم‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬باوربول‭ ‬الإلكتروني‭. ‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬ميجا‭ ‬مليونز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬ميجا‭ ‬مليونز‭ ‬خيار‭ ‬المطالبة‭ ‬بالمبلغ‭ ‬كاملا‭ ‬مدفوعا‭ ‬على‭ ‬مدار30‭ ‬عاما‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬794‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬نقدا‭. ‬ويتم‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬المكاسب‭. ‬

ولا‭ ‬يجبر‭ ‬قانون‭ ‬فلوريدا‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬يانصيب‭ ‬تبلغ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم‭ ‬علنا‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التذكرة‭ ‬بقيمة‭ ‬دولارين،‭ ‬فإن‭ ‬احتمالات‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬حوالي‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬300‭ ‬مليون‭. ‬

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