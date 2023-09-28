Friday, 29 September 2023 06:14 GMT

باكستان تغلق 56 ألف مدرسة جراء انـتـشـار عدوى فيروسية في العين

9/28/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬قد‭ ‬أغلقت‭ ‬أمس،‭ ‬بعدما‭ ‬أصابت‭ ‬عدوى‭ ‬فيروسية‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬جمال‭ ‬ناصر‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬أمرت‭ ‬نحو‭ ‬56‭ ‬ألف‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬وثانوية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد،‭ ‬بأن‭ ‬تظل‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬

وانتشرت‭ ‬عدوى‭ ‬التهاب‭ ‬الملتحمة‭ ‬الفيروسي،‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬العين‭ ‬الوردية،‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬‮
‬‭

وقال‭ ‬ناصر‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أصيبوا‭ ‬حتى‭ ‬أمس،‭ ‬وطلبت‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخالطة‭ ‬الجسدية‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬المنازل‭.

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب،‭ ‬محسن‭ ‬نقوي،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬سوف‭ ‬تصدر‭ ‬إرشادات‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬وقاية‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬العدوى‭.

MENAFN28092023000055011008ID1107161072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث