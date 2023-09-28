باكستان تغلق 56 ألف مدرسة جراء انـتـشـار عدوى فيروسية في العين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬جمال‭ ‬ناصر‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬أمرت‭ ‬نحو‭ ‬56‭ ‬ألف‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬وثانوية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد،‭ ‬بأن‭ ‬تظل‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬

وانتشرت‭ ‬عدوى‭ ‬التهاب‭ ‬الملتحمة‭ ‬الفيروسي،‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬العين‭ ‬الوردية،‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬‮

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وقال‭ ‬ناصر‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أصيبوا‭ ‬حتى‭ ‬أمس،‭ ‬وطلبت‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخالطة‭ ‬الجسدية‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬المنازل‭.

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وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب،‭ ‬محسن‭ ‬نقوي،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬سوف‭ ‬تصدر‭ ‬إرشادات‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬وقاية‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬العدوى‭.

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