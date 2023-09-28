باكستان تغلق 56 ألف مدرسة جراء انـتـشـار عدوى فيروسية في العين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال مسؤولون إن عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب في باكستان قد أغلقت أمس، بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو مئة ألف شخص.
وقال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر إن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بأن تظل مغلقة حتى يوم الإثنين.
وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضا باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم.
وقال ناصر إن نحو مئة ألف شخص أصيبوا حتى أمس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.
وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي، إن الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات قبل يوم الإثنين، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى.
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