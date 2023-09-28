وفاة مايكل غامبون الشهير بدور ((دمبلدور)) في أفلام هاري بوتر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فارق الممثل مايكل غامبون
Michael
Gambon ، الشهير بدور «دمبلدور» في أفلام هاري بوتر، الحياة عن عمر ناهز الـ82 عاماً، بحسب ما ذكرت عائلته.
ومايكل، الذي شارك في 6 أجزاء من أصل 8 أجزاء من سلسلة هاري بوتر، تُوفّي في المستشفى الذي نقل إليه إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.
بيان العائلة
أصدرت عائلة الراحل، المتمثلة بزوجته ليدي غامبون وابنه فيرغوس، وعبْر وكيلته العامة كلير دوبس، بياناً جاء فيه: «ببالغ الحزن نعلن وفاة السيد مايكل جامبون. مايكل، الزوج والأب الحبيب، تُوفي بسلام في المستشفى بجانب زوجته آن وابنه فيرغوس، بعد معاناة من التهاب رئوي».
وتابع: «مايكل كان في الثانية والثمانين من عمره، نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الأليم، ونشكركم على رسائل الدعم والحب».
من هو مايكل غامبون
وُلد في كابرا في دبلن، وانتقل إلى لندن وهو طفل، وكان شغوفاً في جمع الأسلحة التاريخية والساعات والسيارات الكلاسيكية، واستمر بذلك طوال حياته.
بدأ مايكل غامبون مسيرته التمثيلية منذ أكثر من 60 عاماً، وأحيا أول عرض مسرحي له في إيرلندا؛ حيث شارك في إنتاج لمسرحية «وثيلو» في دبلن عام 1962.. وكان أحد الأعضاء الأصليين في المسرح الملكي الوطني إلى جانب لورانس أوليفييه.
وعمل واشتهر بالكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والإذاعية التي قدّمها طوال مشواره المهني، وكان أحد أبرز أدواره دور المحقق المصاب بالصدفية في مسلسل الثمانينيات الناجح « The Singing Detective ».
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