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وفاة مايكل غامبون الشهير بدور ((دمبلدور)) في أفلام هاري بوتر

9/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فارق‭ ‬الممثل‭ ‬مايكل‭ ‬غامبون‭ ‬ Michael ‭ ‬ Gambon ،‭ ‬الشهير‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬دمبلدور‮»‬‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬هاري‭ ‬بوتر،‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬الـ82‭ ‬عاماً،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬عائلته‭.‬

ومايكل،‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬هاري‭ ‬بوتر،‭ ‬تُوفّي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إليه‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬بالتهاب‭ ‬رئوي‭ ‬حاد‭.‬

بيان‭ ‬العائلة

أصدرت‭ ‬عائلة‭ ‬الراحل،‭ ‬المتمثلة‭ ‬بزوجته‭ ‬ليدي‭ ‬غامبون‭ ‬وابنه‭ ‬فيرغوس،‭ ‬وعبْر‭ ‬وكيلته‭ ‬العامة‭ ‬كلير‭ ‬دوبس،‭ ‬بياناً‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬نعلن‭ ‬وفاة‭ ‬السيد‭ ‬مايكل‭ ‬جامبون‭. ‬مايكل،‭ ‬الزوج‭ ‬والأب‭ ‬الحبيب،‭ ‬تُوفي‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بجانب‭ ‬زوجته‭ ‬آن‭ ‬وابنه‭ ‬فيرغوس،‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬رئوي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬مايكل‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬والثمانين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬نطلب‭ ‬منكم‭ ‬احترام‭ ‬خصوصيتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الأليم،‭ ‬ونشكركم‭ ‬على‭ ‬رسائل‭ ‬الدعم‭ ‬والحب‮»‬‭.‬

من‭ ‬هو‭ ‬مايكل‭ ‬غامبون

وُلد‭ ‬في‭ ‬كابرا‭ ‬في‭ ‬دبلن،‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬وهو‭ ‬طفل،‭ ‬وكان‭ ‬شغوفاً‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الأسلحة‭ ‬التاريخية‭ ‬والساعات‭ ‬والسيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬واستمر‭ ‬بذلك‭ ‬طوال‭ ‬حياته‭.‬

بدأ‭ ‬مايكل‭ ‬غامبون‭ ‬مسيرته‭ ‬التمثيلية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬عاماً،‭ ‬وأحيا‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬مسرحي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬إيرلندا؛‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬لمسرحية‭ ‬‮«‬وثيلو‮»‬‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬عام‭ ‬1962‭.. ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬الملكي‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لورانس‭ ‬أوليفييه‭.‬

وعمل‭ ‬واشتهر‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والسينمائية‭ ‬والإذاعية‭ ‬التي‭ ‬قدّمها‭ ‬طوال‭ ‬مشواره‭ ‬المهني،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أدواره‭ ‬دور‭ ‬المحقق‭ ‬المصاب‭ ‬بالصدفية‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬الثمانينيات‭ ‬الناجح‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Singing ‭ ‬ Detective ‮»‬‭.‬

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