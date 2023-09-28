حياة الفهد تعتذر عن إكمال مسلسلها الرمضاني مع سعاد عبدالله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشرت‭ ‬الفهد‭ ‬منشور‭ ‬الاعتذار‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬قائلةً‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬توقف‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهدها‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬مع‭ ‬سعاد‭ ‬عبدالله‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬خاصة‭ ‬وصحية‮»‬،‭ ‬متمنية‭ ‬أن‭ ‬تلتقي‭ ‬بالأخيرة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وكتبت‭ ‬الفهد‭ ‬في‭ ‬المنشور‭: ‬‮«‬جمهوري‭ ‬العزيز،‭ ‬أعلن‭ ‬اعتذاري‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬عملي‭ ‬الرمضاني‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬شقيقتي‭ ‬الغالية‭ ‬القديرة‭ ‬سعاد‭ ‬عبدالله‭ ‬لظروف‭ ‬خاصة‭ ‬وصحية‭ ‬أمر‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬وخارجة‭ ‬عن‭ ‬إرادتي،‭ ‬وكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لإدارة‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والتعاون‭ ‬لكي‭ ‬نجتمع‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يجمعنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬وتمنياتي‭ ‬التوفيق‭ ‬للجميع‭.. ‬حياة‭ ‬الفهد‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬الفهد‭ ‬وعبدالله‭ ‬تستعدان‭ ‬لتقديم‭ ‬مسلسل‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه‭ ‬السعودية‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابقٍ،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬صورةً‭ ‬لهما،‭ ‬وكتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬2024‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬ MBC ‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬هبة‭ ‬مشاري‭ ‬حمادة،‭ ‬وإخراج‭ ‬دحام‭ ‬الشمري‭.‬

وظهرت‭ ‬الفهد‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬قرة‭ ‬عينك‮»‬‭ ‬من‭ ‬بطولتها،‭ ‬مع‭ ‬سعاد‭ ‬علي،‭ ‬وريم‭ ‬عبدالله،‭ ‬فيما‭ ‬ظهرت‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬مجاريح‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بطولتها،‭ ‬مع‭ ‬هنادي‭ ‬الكندري،‭ ‬وفاطمة‭ ‬الطباخ،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الطراروة‭.‬