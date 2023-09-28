حياة الفهد تعتذر عن إكمال مسلسلها الرمضاني مع سعاد عبدالله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اعتذرت الممثلة الكويتية حياة الفهد رسمياً عن تصوير مسلسلها مع سعاد عبدالله، المرتقب عرضه في رمضان المقبل.
ونشرت الفهد منشور الاعتذار عبر حسابها على إنستغرام، قائلةً إن سبب توقف تصوير مشاهدها في المسلسل مع سعاد عبدالله «ظروف خاصة وصحية»، متمنية أن تلتقي بالأخيرة في عمل فني جديد مستقبلاً.
وكتبت الفهد في المنشور: «جمهوري العزيز، أعلن اعتذاري الرسمي عن عملي الرمضاني القادم مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمر بها في الوقت الراهن، وخارجة عن إرادتي، وكل الشكر والتقدير لإدارة إم بي سي على ما قدمته من الجهد والتعاون لكي نجتمع من جديد، ونسأل الله تعالى العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب، وتمنياتي التوفيق للجميع.. حياة الفهد».
كانت الفهد وعبدالله تستعدان لتقديم مسلسل أعلنه رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ في وقتٍ سابقٍ، حيث وضع صورةً لهما، وكتب عليها «2024 إن شاء الله مع MBC »، دون تفاصيل أخرى، مشيراً إلى أنه من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج دحام الشمري.
وظهرت الفهد في رمضان الماضي في مسلسل «قرة عينك» من بطولتها، مع سعاد علي، وريم عبدالله، فيما ظهرت عبدالله في مسلسل «مجاريح»، من بطولتها، مع هنادي الكندري، وفاطمة الطباخ، وعبدالله الطراروة.
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