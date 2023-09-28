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ياسمين عز تعلن مقاضاة نيشان بعد أزمتهما في منتدى الإعلام العربي

9/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬عز‭ ‬اتخاذها‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬الإعلامي‭ ‬نيشان،‭ ‬بعد‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ستجمعهما‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الإساءة‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني،‭ ‬ولن‭ ‬تنحدر‭ ‬إلى‭ ‬أسلوب‭ ‬رد‭ ‬الإساءة‭ ‬بالإساءة‭.‬

ونشرت‭ ‬ياسمين‭ ‬عز‭ ‬بياناً‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬كالآتي‭: ‬‮«‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصي‭ ‬واحترامي‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬والحدث‭ ‬الاعلامي‭ ‬الكبير،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬احترامي‭ ‬وتقديري‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبى‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬بناء‭ ‬عليه‭ ‬لن‭ ‬أقوم‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬إساءة‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬افتعل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬وأساء‭ ‬لشخصي‭ ‬في‭ ‬غيبتي‭ ‬وبطريقة‭ ‬علنية‭ ‬وبشكل‭ ‬فوضوي‭ ‬أخلاقا‭ ‬وقانونا،‭ ‬وسوف‭ ‬أوكل‭ ‬الرد‭ ‬للجهات‭ ‬القانونية‭ ‬المختصة‭ ‬داخل‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬ثقة‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬قضائها‭ ‬الشامخ‭ ‬والعادل‮»‬،

واختتمت‭ ‬ياسمين‭ ‬بيانها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬وتعزيزًا‭ ‬لدور‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬ردع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬سمعة‭ ‬الأشخاص‭ ‬والتشهير‭ ‬بهم‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬وليعلم‭ ‬الجميع‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أنحدر‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬رد‭ ‬الإساءة‭ ‬بالإساءة‭ ‬وإنما‭ ‬أترك‭ ‬الأمر‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬‮«‬‭.‬

غياب‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬عز‭ ‬عن‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬والترند‮»‬‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬كانت‭ ‬ستجمعها‭ ‬بالإعلامي‭ ‬نيشان‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬بدبي‭ ‬آثار‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬نيشان‭ ‬بطريقة‭ ‬طريفة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬قائلا‭ :‬‮«‬وين‭ ‬ياسمين‭ ‬أكيد‭ ‬عم‭ ‬بتحضر‭ ‬لصوتها‭ ‬الشتوي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬أجراه‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬أدارها،‭ ‬وكانت‭ ‬ستجمعه‭ ‬بـياسمين‭ ‬عز،‭ ‬عقّب‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حضورها‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الإعلامي‭ ‬المهني‭ ‬هو‭ ‬احترام‭ ‬المواعيد،‭ ‬وأن‭ ‬يصل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬ويفي‭ ‬بالغرض‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬نيشان‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬جيداً‭ ‬أن‭ ‬أسئلته‭ ‬تجعل‭ ‬مَن‭ ‬يحاوره‭ ‬يشعر‭ ‬بالخوف؛‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬لقاءه‭ ‬معها‭ ‬سوف‭ ‬ينقل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬لها‭ ‬صورة‭ ‬الشارع‭ ‬وصورة‭ ‬المتلقي‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬ياسمين‭ ‬عز‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء؛‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬يرفض‭ ‬تماماً‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬ضيوفه‭ ‬قبل‭ ‬أيّ‭ ‬لقاء‭ ‬يجمعه‭ ‬بهم‭.‬

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