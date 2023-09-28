ياسمين عز تعلن مقاضاة نيشان بعد أزمتهما في منتدى الإعلام العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين عز اتخاذها كافة الإجراءات القانونية، بعدما تعرضت له مؤخراً من انتقادات من الإعلامي نيشان، بعد غيابها عن الجلسة الحوارية التي كانت ستجمعهما في منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، مؤكدة أنها سوف تقوم بالرد على الإساءة بشكل قانوني، ولن تنحدر إلى أسلوب رد الإساءة بالإساءة.
ونشرت ياسمين عز بياناً عبر صفحتها الرسمية على «انستغرام» جاء كالآتي: «انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الاعلامي الكبير، وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبى».
وأضافت: «بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل فوضوي أخلاقا وقانونا، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل»،
واختتمت ياسمين بيانها قائلة: «وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق وليعلم الجميع أنني لم أنحدر إلى مستوى رد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية «.
غياب الإعلامية المصرية ياسمين عز عن جلسة «الإعلام والترند» في منتدى الإعلام العربي في جلسة كانت ستجمعها بالإعلامي نيشان في منتدى الإعلام العربي بدبي آثار جدلاً كبيراً، وخاصة بعد تعليق نيشان بطريقة طريفة على هذا الغياب قائلا :«وين ياسمين أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي».
وفي لقاء أجراه عقب نهاية الجلسة التي أدارها، وكانت ستجمعه بـياسمين عز، عقّب على عدم حضورها قائلاً: «إن من أهم أخلاقيات الإعلامي المهني هو احترام المواعيد، وأن يصل في الوقت المحدد له ويفي بالغرض».
وأشار نيشان في حديثه إلى أنه يعرف جيداً أن أسئلته تجعل مَن يحاوره يشعر بالخوف؛ موضحاً أن لقاءه معها سوف ينقل من خلاله لها صورة الشارع وصورة المتلقي.
ونوّه إلى أنه لم يتحدث مع ياسمين عز قبل هذا اللقاء؛ وخاصة أنه يرفض تماماً الحديث مع ضيوفه قبل أيّ لقاء يجمعه بهم.
MENAFN28092023000055011008ID1107161069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.