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في فضيحة دفع أموال مشبوهةالشرطة الإسبانية تداهم مقر لجنة حكام كرة القدم

9/28/2023 7:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قامت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسبانية،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بتفتيش‭ ‬مقر‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاسبانية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مبالغ‭ ‬دفعها‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬لشركة‭ ‬مملوكة‭ ‬لمسؤول‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭.‬

واتُهم‭ ‬برشلونة‭ ‬وبعض‭ ‬من‭ ‬مسؤوليه‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬الإسبانية‭ ‬بـ«الفساد‮»‬‭ ‬و‮«‬خيانة‭ ‬الأمانة‮»‬‭ ‬و«السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬المزيفة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مدفوعات‭ ‬مالية‭ ‬مشبوهة‭ ‬لخوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬إنريكيس‭ ‬نيغريرا،‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬تتم‭ ‬ملاحقته‭ ‬أيضا‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬برشلونة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬أمرت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بتفتيش‭ ‬المقر‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬المدفوعات‭ ‬المشبوهة‭ ‬التي‭ ‬سدّدها‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬نيغريرا‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬قوة‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس‭ ‬المدني،‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بتفتيش‭ ‬مكتب‭ ‬اللجنة‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬روساس‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬مدريد،‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬اعتقالات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العملية‭.‬

وتستهدف‭ ‬هذه‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬قررها‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬كشخص‭ ‬معنوي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيسين‭ ‬السابقين‭ ‬جوسيب‭ ‬ماريا‭ ‬بارتوميو‭ (‬2014-2020‭) ‬وساندرو‭ ‬روسيل‭ (‬2010-2014‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تتم‭ ‬ملاحقة‭ ‬أوسكار‭ ‬غراو‭ ‬وألبرت‭ ‬سولار‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بارتوميو‭.‬

ووفقا‭ ‬للادعاء،‭ ‬دفع‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لنيغريرا،‭ ‬الحكم‭ ‬السابق‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الفنية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2018‭.‬

ولجأت‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬إلى‭ ‬الاشتباه‭ ‬بمخالفات‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬لإنريكيس‭ ‬نيغريرا،‭ ‬ليفتح‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬تحقيقا‭ ‬أوليا‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬سبب‭ ‬وإطار‭ ‬هذه‭ ‬المدفوعات‭ ‬المالية‭.‬

بدأت‭ ‬هذه‭ ‬المدفوعات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬سدادها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬داسنيل‭ ‬95‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬نيغريرا،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬وانتهت‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬عندما‭ ‬فقد‭ ‬الأخير‭ ‬منصبه‭ ‬كالرقم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬التحكيمي‭ ‬الإسباني‭ ‬وأعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الفنية‭.‬

وبحسب‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬نفى‭ ‬آنذاك‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬مخالفات،‭ ‬حصلت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬داسنيل‭ ‬95‮»‬‭ ‬على‭ ‬أتعاب‭ ‬مالية‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬للنادي‭ ‬بشأن‭ ‬مسائل‭ ‬التحكيم‭. ‬لكن‭ ‬العدالة‭ ‬الإسبانية‭ ‬تعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬استخدام‭ ‬المبالغ‭ ‬المعنية‭ ‬لإفساد‭ ‬مديري‭ ‬اللعبة‭.‬

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