الفرق النرويجية ترفض اللعب ضد الأندية الروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬ليز‭ ‬كلافينيس،‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متمسكون‭ ‬بموقفنا‭ ‬بعدم‭ ‬لعب‭ ‬الفرق‭ ‬النرويجية‭ ‬ضد‭ ‬نظيرتها‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ليويفا،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إعادة‭ ‬قبول‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬بينما‭ ‬سيظل‭ ‬الإيقاف‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬ساريا‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬الكبار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وأوضح‭ ‬يويفا‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬القرعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالفعل،‭ ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬المشاركة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رموز‭ ‬وطنية‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭.‬

وكانت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬أدانت‭ ‬بالفعل‭ ‬قرار‭ ‬يويفا،‭ ‬وأعلنت‭ ‬المقاطعة‭.‬

ونُقل‭ ‬عن‭ ‬كلافينيس‭ ‬قولها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬يويفا‭ ‬بعمل‭ ‬أفضل،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬فصل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬القيادة‭ ‬الروسية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الرياضة‭ ‬لأغراض‭ ‬دعائية‭.‬