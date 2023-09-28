الفرق النرويجية ترفض اللعب ضد الأندية الروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كوبنهاجن (د ب أ): أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أمس الخميس، أن فرقه تحت 17 عاما لن تلعب ضد الأندية الروسية، التي قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إعادتها للمشاركة في المنافسات الدولية.
وقالت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أمس «نحن متمسكون بموقفنا بعدم لعب الفرق النرويجية ضد نظيرتها الروسية في ظل استمرار الحرب».
وقررت اللجنة التنفيذية ليويفا، أول أمس الثلاثاء، إعادة قبول الفرق الروسية تحت 17 عاما، بينما سيظل الإيقاف من المشاركة في المنافسات الدولية ساريا على فرق الكبار، في ظل استمرار غزو روسيا لأوكرانيا.
وأوضح يويفا أن الفرق الروسية تحت 17 سنة يمكن أن تعود إلى المنافسات حتى لو تم إجراء القرعة الخاصة بتلك الفعاليات بالفعل، لكن يتعين عليهم المشاركة دون أي رموز وطنية وليس على الأراضي الروسية.
وكانت أوكرانيا والعديد من الدول الأخرى أدانت بالفعل قرار يويفا، وأعلنت المقاطعة.
ونُقل عن كلافينيس قولها في بيان إنه من المتوقع أن يقوم يويفا بعمل أفضل، لأنه في ظل الوضع الاستثنائي الحالي من الصعب فصل كرة القدم عن حاجة القيادة الروسية لاستخدام الرياضة لأغراض دعائية.
MENAFN28092023000055011008ID1107161067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.