أول مباراة لكرة السلة على أرضية زجاجية في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وستدخل‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ضد‭ ‬ميتيلدوتشر‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬زجاجية‭.‬

وقال‭ ‬ماركو‭ ‬بيسيتش‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لبايرن‭ ‬إن‭ ‬الأرضية‭ ‬أثارت‭ ‬بالفعل‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬ومراقبة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭)‬،‭ ‬والدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬يوروليج‭).‬

وتظهر‭ ‬الأرضية‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬ببنائها‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الألمانية،‭ ‬وكأنها‭ ‬شاشة‭ ‬مسطحة‭ ‬ضخمة‭.‬

وكشف‭ ‬بايرن‭ ‬أن‭ ‬الأرضية‭ ‬تحاكي‭ ‬سطح‭ ‬اللعب‭ ‬الأصلي‭ ‬باستخدام‭ ‬مصابيح‭ ‬إل‭ ‬إي‭ ‬دي‭ ‬الموجودة‭ ‬أسفل‭ ‬طبقة‭ ‬زجاجية‭ ‬يبلغ‭ ‬سمكها‭ ‬5‭ ‬سنتيمترات،‭ ‬ويمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬رؤية‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الرقمية‭ ‬المرئية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬والبيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بوقت‭ ‬اللعب‭ ‬الفعلي‭.‬

وقال‭ ‬أندرياس‭ ‬أوبست،‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتوج‭ ‬مؤخرا‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬بعد‭ ‬التجربة‭ ‬الأولى‭ ‬للملعب‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬شيء‭ ‬رائع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وصفه‭ ‬سيرج‭ ‬إيباكا‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬بالدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مختلف‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬ولكنه‭ ‬مثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬بايرن‭ ‬أن‭ ‬الأرضية‭ ‬الجديدة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إصابات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تمتعها‭ ‬بالمرونة‭ ‬وامتصاص‭ ‬الصدمات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬انزلاق‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬علامات‭ ‬الملعب‭ ‬والملصقات‭ ‬الإعلانية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬التقليدية‭.‬

وأشار‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أرضية‭ ‬إل‭ ‬إي‭ ‬دي‭ ‬تم‭ ‬تجربتها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للآنسات‭ ‬تحت‭ ‬19‭ ‬سنة،‭ ‬بينما‭ ‬ستكون‭ ‬مباراتهما‭ ‬غدا‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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