صفقة تبادلية بين ريال مدريد ونابولي بطلها ((أوسيمين))‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬شبكة‭ ‬‮»‬ديفنسا‭ ‬سنترال‮«‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الإيطالي‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحمله‭ ‬مع‭ ‬نجمه‭ ‬النيجيري،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬بيعه‭ ‬في‭ ‬الميركاتو‭ ‬الشتوي‭ ‬القادم‭ ‬أو‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭.‬

وأشارت‭ ‬الشبكة‭ ‬الإسبانية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬حاجة‭ ‬المدرب‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬أوسيمين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهما‭ ‬قد‭ ‬يجعل‭ ‬مستقبل‭ ‬أوسيمين‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬وأضافت‭ ‬الشبكة‭: ‬‮»‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬مقطوعة‭ ‬تمامًا؛‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬لدى‭ ‬فيكتور‭ ‬عقد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬يمكن‭ ‬لإدارة‭ ‬نابولي‭ ‬بيع‭ ‬اللاعب‭ ‬بمبلغ‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬مليون‭ ‬يورو‮«‬‭.‬

وأردفت‭ ‬الشبكة‭ ‬الإسبانية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بضم‭ ‬المهاجم‭ ‬أوسيمين،‭ ‬فإنهم‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضم‭ ‬اللاعب‭ ‬ذي‭ ‬الأصول‭ ‬المغربية‭ ‬إبراهيم‭ ‬دياز‭ ‬ضمن‭ ‬الصفقة‭.‬

وختمت‭ ‬الشبكة‭ ‬تقريرها‭: ‬‮«‬نابولي‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬أوسيمين،‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬أنهم‭ ‬سيسمحون‭ ‬لنا‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬دياز‭. ‬نابولي‭ ‬أحب‭ ‬المهاجم‭ ‬الإسباني‭ ‬حقًا‭ ‬أثناء‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬ميلان،‭ ‬ويعتقدون‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬مناسبًا‭ ‬تمامًا‭ ‬لمشروعهم‮»‬‭.‬