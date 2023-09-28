صفقة تبادلية بين ريال مدريد ونابولي بطلها ((أوسيمين))‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي نابولي الإيطالي قد وافقت على رحيل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نادي ريال مدريد بصفقة تبادلية، بعد توتر العلاقة بين بطل »الكالتشيو« واللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.وكان الحساب الرسمي لنادي نابولي في منصة »تيك توك« قد نشر مساء الثلاثاء الماضي مقطع فيديو يظهر فيه أوسيمين وهو يهدر ركلة جزاء في مواجهة بولونيا السابقة ضمن مباريات الدوري الإيطالي، وأرفقه بعبارات ساخرة وبطريقة غير مألوفة، قبل أن يُحذَف المقطع بعد فترة من نشره، وهذا ما تسبب في غضب كبير للنيجيري.
وأكدت شبكة »ديفنسا سنترال« الإسبانية أن النادي الإيطالي يجد نفسه في وضع لا يمكن تحمله مع نجمه النيجيري، ولهذا السبب لا يستبعد بيعه في الميركاتو الشتوي القادم أو فترة الانتقالات الصيفية.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنه رغم حاجة المدرب رودي غارسيا إلى المهاجم أوسيمين، إلا أن توتر العلاقة بينهما قد يجعل مستقبل أوسيمين في نابولي على المحك، وأضافت الشبكة: »يبدو أن العلاقة مقطوعة تمامًا؛ لكن ما يزال لدى فيكتور عقد حتى 30 يونيو 2025، ولهذا السبب يمكن لإدارة نابولي بيع اللاعب بمبلغ يقترب من 120 مليون يورو«.
وأردفت الشبكة الإسبانية أنه في حال رغب ريال مدريد بضم المهاجم أوسيمين، فإنهم يفكرون في طلب 80 مليون يورو، بالإضافة إلى ضم اللاعب ذي الأصول المغربية إبراهيم دياز ضمن الصفقة.
وختمت الشبكة تقريرها: «نابولي على استعداد للتخلي عن أوسيمين، ما دام أنهم سيسمحون لنا بالتعاقد مع دياز. نابولي أحب المهاجم الإسباني حقًا أثناء إقامته في ميلان، ويعتقدون أنه سيكون مناسبًا تمامًا لمشروعهم».
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