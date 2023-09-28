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صفقة تبادلية بين ريال مدريد ونابولي بطلها ((أوسيمين))‎

9/28/2023 7:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوضحت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬إسبانية‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬رحيل‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمين‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بصفقة‭ ‬تبادلية،‭ ‬بعد‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬بطل‭ ‬‮»‬الكالتشيو‮«‬‭ ‬واللاعب‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬وكان‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬لنادي‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮»‬تيك‭ ‬توك‮«‬‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬أوسيمين‭ ‬وهو‭ ‬يهدر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بولونيا‭ ‬السابقة‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وأرفقه‭ ‬بعبارات‭ ‬ساخرة‭ ‬وبطريقة‭ ‬غير‭ ‬مألوفة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُحذَف‭ ‬المقطع‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬نشره،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬غضب‭ ‬كبير‭ ‬للنيجيري‭.‬

وأكدت‭ ‬شبكة‭ ‬‮»‬ديفنسا‭ ‬سنترال‮«‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الإيطالي‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحمله‭ ‬مع‭ ‬نجمه‭ ‬النيجيري،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬بيعه‭ ‬في‭ ‬الميركاتو‭ ‬الشتوي‭ ‬القادم‭ ‬أو‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭.‬

وأشارت‭ ‬الشبكة‭ ‬الإسبانية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬حاجة‭ ‬المدرب‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬أوسيمين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهما‭ ‬قد‭ ‬يجعل‭ ‬مستقبل‭ ‬أوسيمين‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬وأضافت‭ ‬الشبكة‭: ‬‮»‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬مقطوعة‭ ‬تمامًا؛‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬لدى‭ ‬فيكتور‭ ‬عقد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬يمكن‭ ‬لإدارة‭ ‬نابولي‭ ‬بيع‭ ‬اللاعب‭ ‬بمبلغ‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬مليون‭ ‬يورو‮«‬‭.‬

وأردفت‭ ‬الشبكة‭ ‬الإسبانية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بضم‭ ‬المهاجم‭ ‬أوسيمين،‭ ‬فإنهم‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضم‭ ‬اللاعب‭ ‬ذي‭ ‬الأصول‭ ‬المغربية‭ ‬إبراهيم‭ ‬دياز‭ ‬ضمن‭ ‬الصفقة‭.‬

وختمت‭ ‬الشبكة‭ ‬تقريرها‭: ‬‮«‬نابولي‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬أوسيمين،‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬أنهم‭ ‬سيسمحون‭ ‬لنا‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬دياز‭. ‬نابولي‭ ‬أحب‭ ‬المهاجم‭ ‬الإسباني‭ ‬حقًا‭ ‬أثناء‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬ميلان،‭ ‬ويعتقدون‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬مناسبًا‭ ‬تمامًا‭ ‬لمشروعهم‮»‬‭.‬

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