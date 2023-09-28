حبس محام 3 سنوات لتعاطي المخدرات.. والسجن 15 سنة لصديقه.. و10 سنوات لآخرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (محام) بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد ان اعفته المحكمة من تهمة الاتجار لإرشاده عن مصدرها، فيما عاقبت صديقا له بالسجن مدة خمس عشرة سنة وبتغريمه خمسين ألف دينار، وبمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمها خمسة آلاف دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف دينار وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات عن طريق إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد قيام المتهم الأول (المحامي) بترويج وتعاطي المواد المخدرة، فتم استصدار إذن بالقبض عليه وتفتيشه من قبل النيابة العامة، حيث تم القبض عليه وبتفتيشه ذاتيا تم العثور على قطعة بنية داكنة اللون يعتقد بأنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وبتفتيش سيارته ومسكنه تم العثور على قطعتين داكنتين يعتقد أنهما تحتويان على مادة الحشيش المخدرة وأقراص طبية مخدرة، وبإجراء التحقيقات تم التوصل إلى باقي المتهمين الذين دلت التحريات على ترويجهم وتعاطيهم للمادة المخدرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 2023 بدائرة أمن مملكة البحرين حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (البريجبالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز المادة المخدرة (الحشيش) ومؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت للثاني تهمة حيازة بقصد الاتجار المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و6 أنواع من المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما قدم المادة المخدرة (الحشيش) و3 أنواع من المؤثرات العقلية للغير دون مقابل، كذلك حاز وأحرز المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و7 أنواع من المؤثر العقلية بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ووجهت للثالثة تهمة الاشتراك مع الثاني عن طريق الاتفاق والمساعدة ببيع المواد المخدرة (الحشيش) وتولت إدارة الحسابات المالية الخاصة ببيع المواد المخدرة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك بينما يواجه المتهم الرابع تهمة حيازة وبيع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
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