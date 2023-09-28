اجتماع تنسيقي بين شرطة العاصمة وسوق العمل حول مشكلة هروب عاملات المنازل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت مديرية شرطة محافظة العاصمة اجتماعًا تنسيقيًا شارك فيه مسئولون بهيئة تنظيم سوق العمل وإدارات وزارة الداخلية، وخلال الاجتماع أكد العميد عيسى حسن القطان مدير عام المديرية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة للعمل على وضع حلول لمشكلة هروب عاملات المنازل، كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بزيادة حملات التفتيش على العمالة المنزلية المخالفة لشروط تصاريح العمل.
وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى ضرورة تشديد الرقابة على أولئك الذين يخالفون القانون من خلال تسهيل هروب العاملات والتستر عليهن وتوفير مأوى غير قانوني لهن أو اجبارهن على العمل خلافاً للقانون وتعريضهم بذلك للمساءلة القانونية.
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