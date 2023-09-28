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اجتماع تنسيقي بين شرطة العاصمة وسوق العمل حول مشكلة هروب عاملات المنازل

9/28/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬اجتماعًا‭ ‬تنسيقيًا‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬مسئولون‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وإدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬القطان‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المديرية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬لمشكلة‭ ‬هروب‭ ‬عاملات‭ ‬المنازل،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بزيادة‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬المخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭. ‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يخالفون‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬هروب‭ ‬العاملات‭ ‬والتستر‭ ‬عليهن‭ ‬وتوفير‭ ‬مأوى‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬لهن‭ ‬أو‭ ‬اجبارهن‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬خلافاً‭ ‬للقانون‭ ‬وتعريضهم‭ ‬بذلك‭ ‬للمساءلة‭ ‬القانونية‭.‬

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