Friday, 29 September 2023 06:13 GMT

أوكرانيا : دمرنا 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

9/28/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو،‭ ‬كييف‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬أسقطت‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬44‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬شاهد‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭. ‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭: ‬‮«‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬والصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬ومجموعات‭ ‬قتالية‭ ‬متنقلة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أوليه‭ ‬كيبر‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬كانت‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للهجوم،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬ضحايا‭. ‬

وقال‭ ‬كيبر‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭: ‬‮«‬أدت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬لدينا‭ ‬عملا‭ ‬رائعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تقع‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬أو‭ ‬دمار‭. ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬ضحايا‭. ‬لم‭ ‬ينشب‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬عشب‭ ‬جاف‭ ‬فحسب‭ ‬جراء‭ ‬تناثر‭ ‬حطام‭ (‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭) ‬شاهد‭ ‬أُسقطت‮»‬‭. ‬

وتتعرض‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬الساحلية‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لهجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬تشنها‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬حين‭ ‬انسحبت‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬لتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬توسطت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إبرامه‭ ‬وكان‭ ‬يسمح‭ ‬لكييف‭ ‬بشحن‭ ‬حبوبها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بالجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬صدت‭ ‬هجمات‭ ‬قوية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬استعادة‭ ‬مواقع‭ ‬خسرتها‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬محللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تحرز‭ ‬تقدما‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الجنوبية‭. ‬وتحاول‭ ‬قواتها‭ ‬أيضا‭ ‬التقدم‭ ‬جنوبا‭ ‬نحو‭ ‬بحر‭ ‬آزوف‭ ‬لقطع‭ ‬الجسر‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬روسيا‭ ‬بين‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬والمواقع‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭. ‬

وقال‭ ‬إيليا‭ ‬يفلاش‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬القوات‭ ‬الشرقية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬للتلفزيون‭ ‬المحلي‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬صد‭ ‬هجمات‭ ‬العدو‭ ‬المكثفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كليشيفكا‭ ‬وأندرييفكا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬العدو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يقتحم‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬استعادة‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬فقدها،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬يفلاش‭ ‬إن‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬شهدت‭ ‬544‭ ‬حادث‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬منها‭ ‬سبعة‭ ‬اشتباكات‭ ‬قتالية‭ ‬وأربع‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭. ‬وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بشكل‭ ‬مقتضب‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقدمنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬دونيتسك‮»‬‭ ‬بالشرق،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬تفاصيل‭. ‬وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وقوع‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أماكن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬15‭ ‬بلدة‭ ‬وقرية‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجمات‭ ‬بالمدفعية‭ ‬وقذائف‭ ‬المورتر‭. ‬وفي‭ ‬روايتها‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬العسكري،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أيضا‭ ‬بوقوع‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬صدت‭ ‬عشر‭ ‬هجمات‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كليشيفكا‭ ‬وجنوبا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬نيفيلسكي‭. ‬وتحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬عن‭ ‬مكاسب‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬جنوبا،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬الجنرال‭ ‬أولكسندر‭ ‬تارنافسكي‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬لشبكة‭ ‬سي‭.‬إن‭.‬إن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬اختراق‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬كان‭ ‬أبطأ‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬مأمولا‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ومسؤولون‭ ‬آخرون‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬ورفضوا‭ ‬انتقادات‭ ‬غربية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬بطيء‭ ‬للغاية‭ ‬وشابته‭ ‬أخطاء‭ ‬استراتيجية‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬جرانت‭ ‬شابس‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف،‭ ‬والتقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولودمير‭ ‬زيلينسكي‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أكد‭ ‬زيارة‭ ‬شابس‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭). ‬وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬يحقّق‭ ‬تقدماً‭ ‬تدريجياً‮»‬،‭ ‬مندداً‭ ‬‮«‬بالأوهام‭ ‬الإمبريالية‮»‬‭ ‬لموسكو‭.‬

MENAFN28092023000055011008ID1107161061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث