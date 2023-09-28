أوكرانيا : دمرنا 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) موسكو، كييف - (وكالات الأنباء): قال سلاح الجو الأوكراني امس الخميس إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل، وقال مسؤول محلي إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وذكر الجيش عبر تطبيق تيليجرام: «وحدات من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات قتالية متنقلة شاركت في صد الهجوم».
وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن المنطقة كانت الهدف الرئيسي للهجوم، لكن لم يسقط ضحايا.
وقال كيبر على تيليجرام: «أدت قوات الدفاع الجوي لدينا عملا رائعا».
وأضاف: «لم تقع خسائر مادية أو دمار. لم يسقط ضحايا. لم ينشب سوى عدد قليل من الحرائق في عشب جاف فحسب جراء تناثر حطام (طائرة مسيرة من طراز) شاهد أُسقطت».
وتتعرض منطقة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها روسيا منذ يوليو حين انسحبت موسكو من اتفاق لتصدير الحبوب توسطت الأمم المتحدة في إبرامه وكان يسمح لكييف بشحن حبوبها إلى خارج البلاد.
من جانب آخر، قال مسؤولون بالجيش الأوكراني إن قواته صدت هجمات قوية يوم الأربعاء شنتها القوات الروسية التي حاولت استعادة مواقع خسرتها على الجبهة الشرقية، فيما أشار محللون إلى أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما أيضا على الجبهة الجنوبية. وتحاول قواتها أيضا التقدم جنوبا نحو بحر آزوف لقطع الجسر البري الذي أقامته روسيا بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها والمواقع التي تسيطر عليها في الشرق.
وقال إيليا يفلاش المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية للتلفزيون المحلي: «نواصل صد هجمات العدو المكثفة بالقرب من كليشيفكا وأندرييفكا». وأضاف: «العدو لا يزال يقتحم هذه المواقع على أمل استعادة المواقع التي فقدها، لكنه لم ينجح». وقال يفلاش إن آخر 24 ساعة شهدت 544 حادث قصف روسي في المنطقة، منها سبعة اشتباكات قتالية وأربع هجمات جوية. وأشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشكل مقتضب في منشور على تيليجرام إلى «تقدمنا في قطاع دونيتسك» بالشرق، لكنه لم يقدم تفاصيل. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع ضربات جوية على أربعة أماكن في المنطقة وقالت إن 15 بلدة وقرية تعرضت لهجمات بالمدفعية وقذائف المورتر. وفي روايتها عن النشاط العسكري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا بوقوع قتال عنيف في المنطقة، قائلة إن قواتها صدت عشر هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا وجنوبا بالقرب من قرية نيفيلسكي. وتحدث مسؤولون أوكرانيون عن مكاسب تحققت في التقدم جنوبا، إذ قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات في الجنوب لشبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي عن تحقيق «اختراق»، في حين أشار إلى أن التقدم كان أبطأ مما كان مأمولا. وقال زيلينسكي ومسؤولون آخرون إن الهجوم المضاد سيستغرق وقتا ورفضوا انتقادات غربية قالت إن التقدم بطيء للغاية وشابته أخطاء استراتيجية.
من ناحية أخرى، زار وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن زيلينسكي أكد زيارة شابس للعاصمة الأوكرانية، من خلال نشر مقطع فيديو على منصة «اكس» (تويتر سابقا). وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من كييف الخميس أن الهجوم المضاد الأوكراني على الجيش الروسي «يحقّق تقدماً تدريجياً»، مندداً «بالأوهام الإمبريالية» لموسكو.
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