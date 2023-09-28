أوكرانيا : دمرنا 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭: ‬‮«‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬والصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬ومجموعات‭ ‬قتالية‭ ‬متنقلة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أوليه‭ ‬كيبر‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬كانت‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للهجوم،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬ضحايا‭. ‬

وقال‭ ‬كيبر‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭: ‬‮«‬أدت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬لدينا‭ ‬عملا‭ ‬رائعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تقع‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬أو‭ ‬دمار‭. ‬لم‭ ‬يسقط‭ ‬ضحايا‭. ‬لم‭ ‬ينشب‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬عشب‭ ‬جاف‭ ‬فحسب‭ ‬جراء‭ ‬تناثر‭ ‬حطام‭ (‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭) ‬شاهد‭ ‬أُسقطت‮»‬‭. ‬

وتتعرض‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬الساحلية‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لهجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬تشنها‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬حين‭ ‬انسحبت‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬لتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬توسطت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إبرامه‭ ‬وكان‭ ‬يسمح‭ ‬لكييف‭ ‬بشحن‭ ‬حبوبها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بالجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬صدت‭ ‬هجمات‭ ‬قوية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬استعادة‭ ‬مواقع‭ ‬خسرتها‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬محللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تحرز‭ ‬تقدما‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الجنوبية‭. ‬وتحاول‭ ‬قواتها‭ ‬أيضا‭ ‬التقدم‭ ‬جنوبا‭ ‬نحو‭ ‬بحر‭ ‬آزوف‭ ‬لقطع‭ ‬الجسر‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬روسيا‭ ‬بين‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬والمواقع‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭. ‬

وقال‭ ‬إيليا‭ ‬يفلاش‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬القوات‭ ‬الشرقية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬للتلفزيون‭ ‬المحلي‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬صد‭ ‬هجمات‭ ‬العدو‭ ‬المكثفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كليشيفكا‭ ‬وأندرييفكا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬العدو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يقتحم‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬استعادة‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬فقدها،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬يفلاش‭ ‬إن‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬شهدت‭ ‬544‭ ‬حادث‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬منها‭ ‬سبعة‭ ‬اشتباكات‭ ‬قتالية‭ ‬وأربع‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭. ‬وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بشكل‭ ‬مقتضب‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقدمنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬دونيتسك‮»‬‭ ‬بالشرق،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬تفاصيل‭. ‬وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وقوع‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أماكن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬15‭ ‬بلدة‭ ‬وقرية‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجمات‭ ‬بالمدفعية‭ ‬وقذائف‭ ‬المورتر‭. ‬وفي‭ ‬روايتها‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬العسكري،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أيضا‭ ‬بوقوع‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬صدت‭ ‬عشر‭ ‬هجمات‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كليشيفكا‭ ‬وجنوبا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬نيفيلسكي‭. ‬وتحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬عن‭ ‬مكاسب‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬جنوبا،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬الجنرال‭ ‬أولكسندر‭ ‬تارنافسكي‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬لشبكة‭ ‬سي‭.‬إن‭.‬إن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬اختراق‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬كان‭ ‬أبطأ‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬مأمولا‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ومسؤولون‭ ‬آخرون‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬ورفضوا‭ ‬انتقادات‭ ‬غربية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬بطيء‭ ‬للغاية‭ ‬وشابته‭ ‬أخطاء‭ ‬استراتيجية‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬جرانت‭ ‬شابس‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف،‭ ‬والتقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولودمير‭ ‬زيلينسكي‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أكد‭ ‬زيارة‭ ‬شابس‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭). ‬وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬يحقّق‭ ‬تقدماً‭ ‬تدريجياً‮»‬،‭ ‬مندداً‭ ‬‮«‬بالأوهام‭ ‬الإمبريالية‮»‬‭ ‬لموسكو‭.‬