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جمهورية ناجورنو كاراباخ الانفصالية تعلن حل نفسها منهية حلم الاستقلال

9/28/2023 7:12:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يريفان‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬جمهورية‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ستزول‭ ‬من‭ ‬الوجود‮»‬‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬منيت‭ ‬بهزيمة‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭ ‬دفعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكانها‭ ‬إلى‭ ‬الفرار،‭ ‬منهية‭ ‬بذلك‭ ‬حلم‭ ‬الاستقلال‭.

وأصدر‭ ‬الزعيم‭ ‬الانفصالي‭ ‬للإقليم‭ ‬سامفيل‭ ‬شهرمانيان‭ ‬مرسومًا‭ ‬يأمل‭ ‬بحل‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬قائلًا‭ ‬إن‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬‮«‬ستزول‭ ‬من‭ ‬الوجود‮»‬‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأوّل‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.
‬وصدر‭ ‬المرسوم‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬يريفان‭ ‬فرار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭. ‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الستار‭ ‬أُسدل‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬‮«‬النزاعات‭ ‬المجمّدة‮»‬‭ ‬طولًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬بدت‭ ‬تسويته‭ ‬مستعصية،‭ ‬بحيث‭ ‬فشلت‭ ‬الإدارات‭ ‬الأميركية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬حلّه‭ ‬في‭ ‬جولات‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬فاقم‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬يريفان‭. ‬واتّهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أذربيجان‭ ‬بتنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬أي‭ ‬أرمن‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬ذلك‭ ‬تطهيرًا‭ ‬عرقيًا‭ ‬حذّرنا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬منه‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬شهرمانيان‭ ‬من‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتعرفوا‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬إعادة‭ ‬الاندماج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬أذربيجان‭ ‬واتّخاذ‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬فردي‭ ‬ومستقل‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬سيبقون‭. ‬وأعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أخذ‭ ‬علمًا‮»‬‭ ‬بحلّ‭ ‬السلطات‭ ‬الانفصالية‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬

والأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬أعادت‭ ‬أذربيجان‭ ‬فتح‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬وأرمينيا،‭ ‬وهو‭ ‬ممر‭ ‬لاتشين‭ ‬الذي‭ ‬تحرسه‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬سلام‭ ‬روسية،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬القوات‭ ‬الانفصالية‭ ‬الأرمينية‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬سلاحها‭ ‬وتفكيك‭ ‬جيشها‭. ‬ومذاك‭ ‬الحين،‭ ‬توافد‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬مع‭ ‬أغراضهم‭ ‬وسياراتهم‭ ‬باتجاه‭ ‬أرمينيا‭. ‬

‭ ‬وأمس‭ ‬الخميس،‭ ‬قال‭ ‬باشينيان‭ ‬لأعضاء‭ ‬حكومته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تهجير‭ ‬الأرمن‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬متواصل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يظهر‭ ‬تحليلنا‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬هناك‭ ‬أرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬يشكّل‭ ‬ذلك‭ ‬تطهيرا‭ ‬عرقيا‭ ‬حذّرنا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬منه‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ ‬ناظلي‭ ‬باغداساريان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬بحلول‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬65036‭ ‬شخصا‭ ‬نزحوا‭ ‬قسرًا‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‮»‬‭. ‬ويقدّر‭ ‬بأن‭ ‬نحو‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬أرمني‭ ‬كانوا‭ ‬يقطنون‭ ‬الإقليم‭ ‬قبل‭ ‬هجوم‭ ‬باكو‭. ‬وأشار‭ ‬الكرملين‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يرى‭ ‬سببًا‮»‬‭ ‬يدعو‭ ‬الأرمن‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬

ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الأرميني‭ ‬للحدود،‭ ‬تناقش‭ ‬مجموعة‭ ‬لاجئين‭ ‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سيقبلون‭ ‬بالعيش‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬ويقول‭ ‬أحدهم،‭ ‬طالبًا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية،‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لديكم‭ ‬ابن،‭ ‬سيتوجب‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬ضدّ‭ ‬أرمينيا‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬وحده‭ ‬الرجل‭ ‬المجنون‭ ‬سيقبل‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

وأمرت‭ ‬محكمة‭ ‬أذربيجانية‭ ‬الخميس‭ ‬بوضع‭ ‬الزعيم‭ ‬الانفصالي‭ ‬السابق‭ ‬روبن‭ ‬فاردانيان‭ ‬قيد‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬عقب‭ ‬اتهامه‭ ‬بتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬أخرى‭. ‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬باعتقال‭ ‬فاردانيان،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الحكومة‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬لغاية‭ ‬فبراير‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ووضعه‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬لأربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬جهاز‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭. ‬

وتحمل‭ ‬الاتهامات‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬بحق‭ ‬فاردانيان‭ ‬المولود‭ ‬عام‭ ‬1986‭. ‬

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