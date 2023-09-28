كوريا الشمالية تكرس في دستورها وضعها كدولة تمتلك السلاح النووي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورغم‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬برنامجها‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬أجرت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬متجاهلة‭ ‬تحذيرات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وحلفائهما‭.

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وفشلت‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية‭. ‬وقبل‭ ‬عام،‭ ‬أقرّ‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬قانوناً‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬دولة‭ ‬تمتلك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬وقال‭ ‬كيم‭ ‬يومها‭ ‬إنّ‭ ‬وضع‭ ‬بلاده‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تكريس‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الدستور‭. ‬

وأجاز‭ ‬القانون‭ ‬يومها‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬بصورة‭ ‬وقائية‭. ‬

لكنّ‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬مضى‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أبعد‭ ‬بتكريسه‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬نفسه‭ ‬وضع‭ ‬البلاد‭ ‬كدولة‭ ‬مسلحة‭ ‬نووياً‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬كيم‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬بناء‭ ‬القوة‭ ‬النووية‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬أصبحت‭ ‬دائمة،‭ ‬بمثابة‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للدولة‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬ينتهكه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬تحتاج‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تهديد‭ ‬وجودي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬زادت‭ ‬من‭ ‬تهديداتها‭ ‬بحرب‭ ‬نووية‭ ‬لجمهوريتنا‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استئناف‭ ‬التدريبات‭ ‬المشتركة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬عدوانية‭ ‬واضحة،‭ ‬ووضع‭ ‬أصولها‭ ‬النووية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬دائم‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬كيم‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وسيول‭ ‬وطوكيو‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬تهديد‭ ‬فعلي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬‮«‬من‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬تسريع‭ ‬تحديث‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬الردع‭ ‬الاستراتيجي‮»‬‭.

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وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬كيم‭ ‬‮«‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وتنويع‭ ‬وسائل‭ ‬الضربة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬اليابان‭ ‬المجاورة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬الأسلحة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الياباني‭ ‬هيروكازو‭ ‬ماتسونو،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التطوير‭ ‬النووي‭ ‬والصاروخي‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬يهدد‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

بدورها‭ ‬أعلنت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬ممثلها‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الأمريكي‭ ‬والياباني،‭ ‬وأن‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬دانوا‭ ‬بشدة‮»‬‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.

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وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الثلاثة‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬‮«‬بيئة‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬سوى‭ ‬خيار‭ ‬نزع‭ ‬سلاحها‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬تكريس‭ ‬وضع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬كدولة‭ ‬تمتلك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬يضعف‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬قيادتها‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الأسلحة‭ ‬الذرية‭. ‬