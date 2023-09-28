((التنظيم العقاري)) تطلق ((مسابقة البحرين للابتكار العقاري))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن إطلاق «مسابقة البحرين للابتكار العقاري» برعاية شركة ديار المحرق وشركة درة البحرين، وذلك تنفيذاً للركيزة الأولى من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021- 2024 والتي تنص على الريادة في الابتكار، وتهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف الكوادر الوطنية الواعدة وتبني الأفكار الجديدة لخدمة القطاع العقاري والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة مستدامة.
وأشار الشيخ محمد الى أن المسابقة سيتم إطلاقها لأول مرة في مملكة البحرين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتركز على الريادة في الابتكار وتعزيز الممارسات المستدامة والتكنولوجيا في القطاع العقاري، وتعتبر المسابقة فرصة قيمة لاحتضان المشاريع من قبل المطورين المحليين والعالميين لتمكين الشباب في الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في القطاع، وتحويل التحديات إلى مشاريع ناجحة تسهم في التطوير المستدام.
ومن جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق ودرة البحرين السيد عبدالحكيم الخياط بأن هذا النوع من المسابقات يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يدعم الكوادر الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع العقاري، داعياً المواطنين المهتمين في هذا المجال الى المشاركة في هذه المسابقة التي ستسهم في تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع إبداعية ناجحة في المستقبل، مشيداً بالمبادرات التي تنظمها مؤسسة التنظيم العقاري.
وسيكون باب التقديم للمسابقة مفتوحاً خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 28 أكتوبر من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التنظيم العقاري RERA . GOV . BH ، وستليها مرحلة مراجعة المقترحات واختيار المتأهلين وصولاً إلى العرض على لجنة التحكيم، وسيتم الإعلان عن الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى خلال معرض سيتي سكيب البحرين 2023.
MENAFN28092023000055011008ID1107161058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.