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((التنظيم العقاري)) تطلق ((مسابقة البحرين للابتكار العقاري))

9/28/2023 7:12:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للركيزة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬2021‭- ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الواعدة‭ ‬وتبني‭ ‬الأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬مستدامة‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وتعتبر‭ ‬المسابقة‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لاحتضان‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المطورين‭ ‬المحليين‭ ‬والعالميين‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ناجحة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬المستدام‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬ودرة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬يعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬كما‭ ‬يدعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬داعياً‭ ‬المواطنين‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أفكار‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬إبداعية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭.‬

وسيكون‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬للمسابقة‭ ‬مفتوحاً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬ RERA ‭.‬ GOV ‭.‬ BH ،‭ ‬وستليها‭ ‬مرحلة‭ ‬مراجعة‭ ‬المقترحات‭ ‬واختيار‭ ‬المتأهلين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬وسيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭.‬

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