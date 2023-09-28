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45 مليون دينار لإعداد الأنظمة الكهربائية لمحطة الجسرة الجديدة

9/28/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والدراسات‭) ‬لإعداد‭ ‬أعمال‭ ‬المفاتيح‭ ‬والأنظمة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬لمحطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭. ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬سيمنز‭ ‬للطاقة‭ ‬فرع‭ ‬شركة‭ ‬أجنبية‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬يقدر‭ ‬بـ45 ‭,‬ 292‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وتعتزم‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬لبناء‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬لشبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬الجسرة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭. ‬وتعد‭ ‬حزمة‭ ‬المفاتيح‭ ‬الكهربائية‭ ‬والأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬لمحطة‭ ‬الجسرة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭ ‬إحدى‭ ‬حزم‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقصة‭ ‬دولية‭ ‬محدودة‭. ‬والمناقصة‭ ‬تشمل‭ ‬الهندسة‭ ‬والمشتريات‭ ‬والبناء‭ ‬ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬هذا‭ ‬المناقصة‭ ‬التالي‭: ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬وتوريد‭ ‬ونقل‭ ‬وتركيب‭ ‬واختبار‭ ‬وتشغيل‭ ‬معدات‭ ‬محطة‭ ‬الشبكة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭ ‬في‭ ‬الجسرة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المفاتيح‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬والحماية‭ ‬ونظام‭ ‬التحكم‭ ‬المتكامل،‭ ‬وأنظمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وكابلات‭ ‬ربط‭ ‬معدات‭ ‬المحطة‭... ‬إلخ،‭ ‬كذلك‭ ‬يشمل‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬للمحطة‭ ‬وخدمات‭ ‬البناء‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬والدوائر‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المغلقة‭. ‬ولا‭ ‬يشمل‭ ‬نطاق‭ ‬المناقصة‭ ‬أعمال‭ ‬المحولات‭ ‬والمفاعلات‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭ ‬وكذلك‭ ‬أعمال‭ ‬كابلات‭ ‬التغذية‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬و220‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬والتي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬حزم‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬الأخرى‭.‬

كما‭ ‬فتحت‭ ‬مناقصةً‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬مشروع‭ ‬حصر‭ ‬ومكافحة‭ ‬سوسة‭ ‬النخيل‭ ‬الحمراء،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة

Gulf ‭ ‬ Fencing ‭ & ‬ Specialist ‭ ‬ Surfacing ‭ ‬ Est ‭.‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭.‬باقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬84 ‭,‬ 48‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتشمل‭ ‬المناقصة‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬مسح‭ ‬ومراقبة‭ ‬سوسة‭ ‬النخيل‭ ‬الحمراء‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬العمالة‭ ‬الزراعية‭ ‬الماهرة‭ ‬وتوفير‭ ‬المركبات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لنقل‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬البديع‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭ ‬لمكافحة‭ ‬سوسة‭ ‬النخيل‭ ‬الحمراء‭.‬

وتخضع‭ ‬المناقصات‭ ‬للتقييم‭ ‬الفني‭ ‬والمالي،‭ ‬وترسو‭ ‬المناقصة‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العطاء‭ ‬الأفضل‭ ‬شروطاً،‭ ‬والأقل‭ ‬سعراً،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬أقل‭ ‬العطاءات‭ ‬سعرا‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬هو‭ ‬العطــــــــاء‭ ‬الفائز‭ ‬بالترسية‭.‬

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