45 مليون دينار لإعداد الأنظمة الكهربائية لمحطة الجسرة الجديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنافست 3 شركات على مناقصة لهيئة الكهرباء والماء (إدارة التخطيط والدراسات) لإعداد أعمال المفاتيح والأنظمة الكهربائية والأعمال المدنية لمحطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلوفولت. وتقدمت شركة سيمنز للطاقة فرع شركة أجنبية بأقل العطاءات بمبلغ يقدر بـ45 , 292 مليون دينار.
وتعتزم هيئة الكهرباء والماء الشروع في مشروع لبناء محطة جديدة لشبكة نقل الكهرباء في الجسرة جهد 400 كيلوفولت. وتعد حزمة المفاتيح الكهربائية والأعمال المدنية لمحطة الجسرة جهد 400 كيلوفولت إحدى حزم أعمال المشروع وسوف يتم تنفيذها من خلال مناقصة دولية محدودة. والمناقصة تشمل الهندسة والمشتريات والبناء ويشمل نطاق هذا المناقصة التالي: تصميم وتصنيع وتوريد ونقل وتركيب واختبار وتشغيل معدات محطة الشبكة جهد 400 كيلوفولت في الجسرة بما فيها المفاتيح الكهربائية، وأنظمة التحكم والحماية ونظام التحكم المتكامل، وأنظمة الاتصالات وكابلات ربط معدات المحطة... إلخ، كذلك يشمل الأعمال المدنية للمحطة وخدمات البناء المرتبطة بها بما في ذلك أنظمة التحكم في الدخول والدوائر التلفزيونية المغلقة. ولا يشمل نطاق المناقصة أعمال المحولات والمفاعلات جهد 400 كيلوفولت وكذلك أعمال كابلات التغذية جهد 400 و220 كيلوفولت، والتي تندرج ضمن حزم أعمال المشروع الأخرى.
كما فتحت مناقصةً لوزارة شؤون البلديات والزراعة لتنفيذ أنشطة مشروع حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتقدمت شركة
Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est . W . L . L .باقل العطاءات بمبلغ 84 , 48 ألف دينار.
وتشمل المناقصة نطاق العمل لتنفيذ أنشطة مسح ومراقبة سوسة النخيل الحمراء على توريد العمالة الزراعية الماهرة وتوفير المركبات المطلوبة لنقل هذه العمالة من مقر إدارة الصحة الزراعية في البديع إلى مواقع العمل المختلفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.
وتخضع المناقصات للتقييم الفني والمالي، وترسو المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً، والأقل سعراً، لذا فإن أقل العطاءات سعرا ليس بالضرورة هو العطــــــــاء الفائز بالترسية.
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