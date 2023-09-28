((ألبا)) تعقد اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الثالث لعام 2023تحقيق الأداء المستقر على رأس أولويات الشركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الثالث على المنصة الافتراضية وذلك بتاريخ 28 سبتمبر 2023.
استهل رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة الاجتماع قائلاً: «يأتي تحقيق الأداء المستقر، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الوضع العام للسوق، على رأس أولوياتنا في هذه المرحلة. ومع مضينا في الربع الرابع من العام، فإن تركيزنا منصب على تحقيق الكفاءة التشغيلية والهيكلة المبسطة للتكاليف لضمان تحقيق الأداء الجيد بنهاية عام 2023«.
وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً: «يسرني، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أتقدم بالشكر للرئيس التنفيذي للشؤون المالية السيد براين هاريس لجهوده المخلصة على مدى أكثر من عقد في خدمة الشركة، ولدوره المهم في دفع وتطوير الأداء المالي للشركة. كما أود في الوقت ذاته أن أرحب بالسيد أحمد عبدالقادر ضمن فريق الهيئة التنفيذية بالشركة حيث سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشؤون المالية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة».
وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين أحمد عبدالقادر إسحاق رئيسا تنفيذيا بالإنابة للشؤون المالية وذلك اعتبارًا من 2 أكتوبر 2023، وهو آخر يوم للرئيس التنفيذي الحالي للشؤون المالية، براين هاريس، في منصبه.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس وصادق على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 9 أغسطس 2023، كما اطلع على التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية المعنية كذلك بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وكذلك لجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات. وقدم أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إفصاحًا كاملاً عن عضوياتهم وآخر المستجدات حول استقلالية كل منهم.
وقام المجلس أيضًا بالاطلاع على آخر التطورات الاستراتيجية بالشركة ومناقشتها مثل مشروع خط الصهر السابع المقترح، والتقدم في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بالإضافة إلى المبادرات المختلفة المنضوية تحت خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة للسنوات الخمس القادمة، إلى جانب الاطلاع على أداء الشركة التشغيلي والمالي وكذلك أداء المبيعات حتى تاريخه.
يُذكر أنه بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء معيّنين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، وهم كل من الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، تيم موري، روزلين رينيل، عمر سيد وبروس كوكس. أما الأعضاء الثلاثة المعينون من قبل شركة سابك للاستثمارات الصناعية فهم كل من السيد أحمد الدريعان، والوليد السناني، وعمر العمودي، بالإضافة إلى العضو المنتخب هالة عبدالحميد مفيز.
MENAFN28092023000055011008ID1107161056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.