((ألبا)) تعقد اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الثالث لعام 2023تحقيق الأداء المستقر على رأس أولويات الشركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استهل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الاجتماع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬تحقيق‭ ‬الأداء‭ ‬المستقر،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬توقعات‭ ‬الوضع‭ ‬العام‭ ‬للسوق،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬ومع‭ ‬مضينا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬فإن‭ ‬تركيزنا‭ ‬منصب‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والهيكلة‭ ‬المبسطة‭ ‬للتكاليف‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‮«‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرني،‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬السيد‭ ‬براين‭ ‬هاريس‭ ‬لجهوده‭ ‬المخلصة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الشركة،‭ ‬ولدوره‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭. ‬كما‭ ‬أود‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬أرحب‭ ‬بالسيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالشركة‭ ‬حيث‭ ‬سيتولى‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالإنابة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬بالإنابة‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الحالي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬براين‭ ‬هاريس،‭ ‬في‭ ‬منصبه‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬وصادق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المعنية‭ ‬كذلك‭ ‬بالجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬ولجنة‭ ‬التدقيق‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لجنة‭ ‬الترشيح‭ ‬والمكافآت‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬وقدم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إفصاحًا‭ ‬كاملاً‭ ‬عن‭ ‬عضوياتهم‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬حول‭ ‬استقلالية‭ ‬كل‭ ‬منهم‭. ‬

وقام‭ ‬المجلس‭ ‬أيضًا‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالشركة‭ ‬ومناقشتها‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬خط‭ ‬الصهر‭ ‬السابع‭ ‬المقترح،‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مجمع‭ ‬الطاقة‭ ‬الرابع‭ ‬بمحطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الخامسة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬المختلفة‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬الجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬التشغيلي‭ ‬والمالي‭ ‬وكذلك‭ ‬أداء‭ ‬المبيعات‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭.‬

يُذكر‭ ‬أنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬يتألف‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭ ‬معيّنين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬مقفلة‭)‬،‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تيم‭ ‬موري،‭ ‬روزلين‭ ‬رينيل،‭ ‬عمر‭ ‬سيد‭ ‬وبروس‭ ‬كوكس‭. ‬أما‭ ‬الأعضاء‭ ‬الثلاثة‭ ‬المعينون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬سابك‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الصناعية‭ ‬فهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الدريعان،‭ ‬والوليد‭ ‬السناني،‭ ‬وعمر‭ ‬العمودي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العضو‭ ‬المنتخب‭ ‬هالة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭.‬