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ولي العهد رئيس الوزراء: التكامل البحريني السعودي يزداد تناميا

9/28/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متجذرة‭ ‬اتسمت‭ ‬عبر‭ ‬محطاتها‭ ‬التاريخية‭ ‬بمتانتها‭ ‬وتطورها‭ ‬وتعززت‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعايةٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬ورفدها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬والجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬لأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬باتجاه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬يزداد‭ ‬تنامياً‭ ‬تدعمه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬سموه‭ ‬تحيات‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأصدق‭ ‬تمنياتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغه‭ ‬سموه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة،‭ ‬وشكر‭ ‬وتقدير‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبدياه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬ونبيلة‭ ‬وتعازيهما‭ ‬ومواساتهما‭ ‬بشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬السامي‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬لها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭.‬

وقد‭ ‬أقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬تكريماً‭ ‬لسمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بدور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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