ولي العهد رئيس الوزراء: التكامل البحريني السعودي يزداد تناميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬والجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬لأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬باتجاه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬يزداد‭ ‬تنامياً‭ ‬تدعمه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬سموه‭ ‬تحيات‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأصدق‭ ‬تمنياتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغه‭ ‬سموه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة،‭ ‬وشكر‭ ‬وتقدير‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبدياه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬ونبيلة‭ ‬وتعازيهما‭ ‬ومواساتهما‭ ‬بشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬السامي‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬لها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭.‬

وقد‭ ‬أقام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬تكريماً‭ ‬لسمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بدور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬