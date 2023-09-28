وزير الدفاع الأمريكي يعزي هاتفيا ولي العهد رئيس الوزراء في استشهاد عدد من قوة الواجب البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬باستشهاد‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬ ‎ والمرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬استعراض‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭. ‬