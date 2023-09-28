وزير الدفاع الأمريكي يعزي هاتفيا ولي العهد رئيس الوزراء في استشهاد عدد من قوة الواجب البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وأعرب وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال عن تعازيه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، باستشهاد عددٍ من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المشاركة في عمليات إعادة الأمل، والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
كما تم خلال الاتصال استعراض مسارات العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة، وتأكيد أهمية مواصلة تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة.
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