ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تقدما على مختلف الأصعدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬امس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬للدفع‭ ‬بأوجه‭ ‬النماء‭ ‬والتطوير‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬