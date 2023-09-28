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ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تقدما على مختلف الأصعدة

9/28/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الممتدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتواصل‭ ‬بتطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ودعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الشعبين‭ ‬والبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬امس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬للدفع‭ ‬بأوجه‭ ‬النماء‭ ‬والتطوير‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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