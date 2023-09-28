ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تقدما على مختلف الأصعدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة المستندة إلى أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مشيراً سموه إلى الاهتمام المتواصل بتطوير هذه العلاقات بما يسهم في فتح آفاق أرحب لتحقيق المزيد من النماء على صعيد التعاون الثنائي في مختلف الأصعدة، ودعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويصب في صالح الشعبين والبلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية امس صاحب السمو الملكي الأمير إدوارد دوق إدنبرة، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، حيث رحب سموه بصاحب السمو الملكي الأمير إدوارد دوق إدنبرة والوفد المرافق، منوهاً سموه بالمستوى المتنامي الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية، وما تشهده من تقدم على مختلف الأصعدة للدفع بأوجه النماء والتطوير وتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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