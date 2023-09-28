القائد العام يقدم واجب العزاء إلى أسرة وأهل شهيد الواجب الوطني الوكيل أول آدم سالم نصيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتقديم واجب العزاء إلى أسرة وأهل شهيد الواجب الوطني الوكيل أول آدم سالم نصيب، وذلك صباح أمس الخميس 28 سبتمبر 2023م.
ونقل القائد العام لقوة دفاع البحرين عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، إلى أسرة وأهالي شهيد الواجب الوطني الذي استشهد خلال تأديته لواجبه المقدس.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هؤلاء الشهداء الأبطال باستبسالهم العظيم وتضحياتهم النبيلة في ميادين العزة والكرامة قد نالوا أعلى مراتب الشرف وستبقى أسماؤهم خالدة مضيئة في تاريخ البحرين المجيد، مثمناً الدور البارز لرجال قوتنا الأبية الذين يقدمون التضحيات ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الحق ودحراً للباطل وتثبيتاً للدين والدفاع عن الحرمين الشريفين وسيذكرهم التاريخ بكل فخر واعتزاز فهم قدوة للأجيال القادمة من أبناء البحرين الأوفياء.
ودعا القائد العام لقوة دفاع البحرين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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