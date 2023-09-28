القائد العام يقدم واجب العزاء إلى أسرة وأهل شهيد الواجب الوطني الوكيل أول آدم سالم نصيب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقل‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين‭ ‬عزاء‭ ‬ومواساة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬‏المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬‏بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬وأهالي‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬‏استشهد‭ ‬خلال‭ ‬تأديته‭ ‬لواجبه‭ ‬المقدس‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال‭ ‬باستبسالهم‭ ‬العظيم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬قد‭ ‬نالوا‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الشرف‭ ‬وستبقى‭ ‬أسماؤهم‭ ‬خالدة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬المجيد،‭ ‬مثمناً‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لرجال‭ ‬قوتنا‭ ‬الأبية‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬التضحيات‭ ‬ويبذلون‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الحق‭ ‬ودحراً‭ ‬للباطل‭ ‬وتثبيتاً‭ ‬للدين‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسيذكرهم‭ ‬التاريخ‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬فهم‭ ‬قدوة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الأوفياء‭.‬

ودعا‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬‏البحرين‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬