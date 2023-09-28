نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء يتسلم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرا جديدا لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم؛ تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في احتفال جرى في قصر الصخير أمس، أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيراً جديداً لدى مملكة البحرين.
فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من:
- عبدالقادر ميميدي سفير جمهورية مقدونيا الشمالية.
- إيزاك بيرما سبيولومي سفير جمهورية أوغندا.
- باتريسيو دياز بروتون سفير جمهورية تشيلي.
- أوكتافيان بوغدان باديكا سفير جمهورية رومانيا.
- ديمترو سينيك سفير جمهورية أوكرانيا.
- يونس عبدالكريم سفير جمهورية مالاوي.
- بومو فرانك صوفونيا سفير مملكة ليسوتو.
- ويلي ألبرتو جوميز تيرادو سفير جمهورية غواتيمالا.
- ناتاليا المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا.
- كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز سفير جمهورية بيرو.
- دافيد نيبيس بيلاسكيس كارابايو سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية.
- بوبكر غورو ديال سفير جمهورية مالي.
- بون انتابانديث سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
- نونو ماتياس سفير جمهورية البرتغال.
- نهايو جاك يعقوب سفير جمهورية بوروندي.
- هونورابل أكوالا سفير مملكة تونغا.
- محمد محمد فرارة لاشتر سفير جمهورية نيكاراغوا.
- منان سمان سفير مملكة كمبوديا.
وقد نقل سموه، للسفراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لرؤساء دولهم، وتمنيات جلالته للسفراء بالتوفيق في مهام عملهم الدبلوماسي بما ينمي ويعزز التعاون بين مملكة البحرين ودولهم، وتمنياته لدولهم مزيداً من التقدم والازدهار.
فيما نقل السفراء تحيات وتقدير رؤساء دولهم إلى جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخلص تمنياتهم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين في شتى المجالات، فيما أبلغهم سموه نقل تحياته إلى رؤساء دولهم.
وتبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية، مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية المتميّزة التي تجمع مملكة البحرين مع دولهم الصديقة، وما تشهده من تقدمٍ ونماءٍ مستمر على كل الأصعدة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية بما يعزز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين ويحقق الأهداف المشتركة.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة البناء على ما تحقق والدفع بمسارات التعاون الثنائي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة مد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف دول العالم بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، واللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كلٌ على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية.
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