نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء يتسلم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرا جديدا لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬تسلم‭ ‬سموه‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

‭- ‬عبدالقادر‭ ‬ميميدي‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭.‬

‭- ‬إيزاك‭ ‬بيرما‭ ‬سبيولومي‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬أوغندا‭.‬

‭- ‬باتريسيو‭ ‬دياز‭ ‬بروتون‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيلي‭.‬

‭- ‬أوكتافيان‭ ‬بوغدان‭ ‬باديكا‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬رومانيا‭.‬

‭- ‬ديمترو‭ ‬سينيك‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬أوكرانيا‭.‬

‭- ‬يونس‭ ‬عبدالكريم‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مالاوي‭.‬

‭- ‬بومو‭ ‬فرانك‭ ‬صوفونيا‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬ليسوتو‭.‬

‭- ‬ويلي‭ ‬ألبرتو‭ ‬جوميز‭ ‬تيرادو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬غواتيمالا‭.‬

‭- ‬ناتاليا‭ ‬المنصور‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفينيا‭.‬

‭- ‬كارلوس‭ ‬رودولفو‭ ‬زاباتا‭ ‬لوبيز‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬بيرو‭.‬

‭- ‬دافيد‭ ‬نيبيس‭ ‬بيلاسكيس‭ ‬كارابايو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬فنزويلا‭ ‬البوليفارية‭.‬

‭- ‬بوبكر‭ ‬غورو‭ ‬ديال‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مالي‭.‬

‭- ‬بون‭ ‬انتابانديث‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬لاوس‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭.‬

‭- ‬نونو‭ ‬ماتياس‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬البرتغال‭.‬

‭- ‬نهايو‭ ‬جاك‭ ‬يعقوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬بوروندي‭.‬

‭- ‬هونورابل‭ ‬أكوالا‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬تونغا‭.‬

‭- ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬فرارة‭ ‬لاشتر‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬نيكاراغوا‭.‬

‭- ‬منان‭ ‬سمان‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬كمبوديا‭.‬













وقد‭ ‬نقل‭ ‬سموه،‭ ‬للسفراء‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لرؤساء‭ ‬دولهم،‭ ‬وتمنيات‭ ‬جلالته‭ ‬للسفراء‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملهم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بما‭ ‬ينمي‭ ‬ويعزز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولهم،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لدولهم‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

‭ ‬فيما‭ ‬نقل‭ ‬السفراء‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬رؤساء‭ ‬دولهم‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخلص‭ ‬تمنياتهم‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬دولهم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغهم‭ ‬سموه‭ ‬نقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬دولهم‭.‬

وتبادل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬السفراء‭ ‬الجدد‭ ‬الكلمات‭ ‬الترحيبية،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميّزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬دولهم‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬ونماءٍ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامهم‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

وأكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬والدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

حضر‭ ‬مراسم‭ ‬تقديم‭ ‬أوراق‭ ‬الاعتماد،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الفضالة‭ ‬رئيس‭ ‬المراسم‭ ‬الملكية،‭ ‬والدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭.‬

وكان‭ ‬السفراء‭ ‬الجدد‭ ‬قد‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬كلٌ‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬رئيس‭ ‬المراسم‭ ‬الملكية‭. ‬