البحرين والسعودية.. علاقات أخوية متجذرةالملك يشيد بجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ورحب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بسمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬وأبلغه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وتمنيات‭ ‬جلالته‭ ‬الخالصة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والتطور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبدياه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬ونبيلة‭ ‬وتعازيهما‭ ‬ومواساتهما‭ ‬بشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬السامي‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية‭.‬











استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬أمس‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ونقل‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأصدق‭ ‬تمنياتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي‭.‬

‭ ‬ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بسمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي،‭ ‬وأبلغه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وتمنيات‭ ‬جلالته‭ ‬الخالصة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والتطور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبدياه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬ونبيلة‭ ‬وتعازيهما‭ ‬ومواساتهما‭ ‬في‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬السامي‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متجذرة‭ ‬اتسمت‭ ‬عبر‭ ‬محطاتها‭ ‬التاريخية‭ ‬بمتانتها‭ ‬وتطورها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬ورفدها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬جلالته‭ ‬لتوطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭. ‬

حضر‭ ‬المقابلة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬