البحرين والسعودية.. علاقات أخوية متجذرةالملك يشيد بجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصخير أمس سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ورحب حضرة صاحب الجلالة بسمو وزير الخارجية السعودي وأبلغه بنقل تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وتمنيات جلالته الخالصة لخادم الحرمين موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرخاء والتطور، بالإضافة إلى شكر وتقدير جلالته على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب السامي.
كما نوه جلالته بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشاد جلالته بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قصر الصخير، أمس سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونقل سموه إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.
ورحب صاحب الجلالة بسمو وزير الخارجية السعودي، وأبلغه بنقل تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وتمنيات جلالته الخالصة لخادم الحرمين موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرخاء والتطور، بالإضافة إلى شكر وتقدير جلالته على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما في شهداء الواجب السامي.
وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما نوه جلالته بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشاد جلالته بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.
من جانبه، أعرب سمو وزير الخارجية السعودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية.
حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
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