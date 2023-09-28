Friday, 29 September 2023 06:12 GMT

البحرين والسعودية.. علاقات أخوية متجذرةالملك يشيد بجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني

9/28/2023 7:12:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متجذرة‭ ‬اتسمت‭ ‬عبر‭ ‬محطاتها‭ ‬التاريخية‭ ‬بمتانتها‭ ‬وتطورها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬ورفدها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ورحب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بسمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬وأبلغه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وتمنيات‭ ‬جلالته‭ ‬الخالصة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والتطور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبدياه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬ونبيلة‭ ‬وتعازيهما‭ ‬ومواساتهما‭ ‬بشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬السامي‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية‭.‬




استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬أمس‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ونقل‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأصدق‭ ‬تمنياتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي‭.‬

‭ ‬ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بسمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي،‭ ‬وأبلغه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وتمنيات‭ ‬جلالته‭ ‬الخالصة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والتطور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبدياه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬ونبيلة‭ ‬وتعازيهما‭ ‬ومواساتهما‭ ‬في‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬السامي‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متجذرة‭ ‬اتسمت‭ ‬عبر‭ ‬محطاتها‭ ‬التاريخية‭ ‬بمتانتها‭ ‬وتطورها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬ورفدها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬جلالته‭ ‬لتوطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭. ‬

حضر‭ ‬المقابلة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬

MENAFN28092023000055011008ID1107161049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث