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الأمير إدوارد يزور المدرسة البريطانية بمناسبة الاحتفال بـجائزة ((دوق إدنبرة الدولية))

9/28/2023 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬بزيارة‭ ‬للمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بـجائزة‭ ‬‮«‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬بطلبة‭ ‬المدرسة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭.‬

وتهدف‭ ‬الزيارة‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بخصوص‭ ‬الجائزة‭ ‬وأهمية‭ ‬التعليم‭ ‬الغير‭ ‬رسمي،‭ ‬حتى‭ ‬تتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للشباب‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الأساسية،‭ ‬بطريقة‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬إحداث‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭.‬

وتضم‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬متطوع‭ ‬حيث‭ ‬نالت‭ ‬استحساناً‭ ‬كبيراً،‭ ‬باعتبارها‭ ‬برنامجاً‭ ‬دولياً‮
‬معترفا‭ ‬به‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭ ‬وإطاراً‭ ‬عالمياً‭ ‬للتعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬غير‭ ‬الرسمي،‭ ‬الذي‭ ‬يتحدى‭ ‬الشباب‭ ‬ليحلموا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬ليحققوا‭ ‬أهدافهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬ويحدثوا‭ ‬فرقًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬محطات‭ ‬الزيارة‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬دوق‭ ‬إدنبرة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬عن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬زنجبار‭. ‬وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬قدم‭ ‬الطلبة‭ ‬دعماً‭ ‬لبرنامج‭ ‬المتطوعين‭ ‬الدولي‭.‬



يذكر‭ ‬ان‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬العالمية‭ ‬تتوفر‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭. ‬يستطيع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ (‬14‭ ‬ ‭ ‬24‭ ) ‬عامًا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة؛‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬المشتركون‭ ‬بتصميم‭ ‬برنامج‭ ‬للأنشطة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬وتحديد‭ ‬أهدافهم‭ ‬وتحدياتهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬مخصصة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركاء‭ ‬شباب‭ ‬معتمدين‭.‬

وتقدم‭ ‬الجائزة‭ ‬الرائدة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬عبر‭ ‬مؤسستين‭ ‬تعليميتين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهما‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬وسانت‭ ‬كريستوفر،‭ ‬حيث‭ ‬تدعم‭ ‬المؤسستان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬شاباً‭ ‬وشابة‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭.‬

وصرحت‭ ‬دوروثيا‭ ‬جورمان،‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬جائزة‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة‭ ‬المستقل‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬لاحتفالنا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الجائزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬مركزي‭ ‬الجائزة،‭ ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬المميزة‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الرائع‭ ‬لأنشطة‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصة‭ ‬تحفيزية‭ ‬للمدارس‭ ‬الأخرى‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إظهار‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬للجائزة‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬التعليم‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬الزيارة‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمدرسة‭ ‬جون‭ ‬ماجواير‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬عظيم‭ ‬أن‭ ‬نستضيف‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد،‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة،‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المهمة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬بناء‭ ‬المهارات‭ ‬مثل‭ ‬المرونة‭ ‬والثقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬فكرة‭ ‬المواطنة‭ ‬العالمية‭. ‬روح‭ ‬المدرسة‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬قيمها‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬عكسته‭ ‬الجائزة‭ ‬الرائدة‭ ‬لدوق‭ ‬إدنبرة‮»‬‭.‬

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