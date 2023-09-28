أول معلّم بحريني يترشح لنهائيات ((نوبل التعليم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬إنجاز‭ ‬آخر‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي،‭ ‬ترشح‭ ‬المعلم‭ ‬الشاب‭ ‬عيسى‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬ابتدائية‭ ‬أبو‭ ‬صيبع‭ ‬لقائمة‭ ‬أفضل‭ ‬50‭ ‬معلمًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬التابعة‭ ‬لجائزة‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬حيث‭ ‬تُنظم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬فاركي‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وحاكم‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭.‬

وقال‭ ‬المعلم‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬لفئة‭ ‬المعلم‭ ‬المتميّز‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬وأعداد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للجائزة‭ ‬والذين‭ ‬يفوق‭ ‬عددهم‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬شعر‭ ‬بالمفاجأة‭ ‬حين‭ ‬وَرَده‭ ‬خبر‭ ‬تأهله‭ ‬ضمن‭ ‬50‭ ‬معلمًا‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لجائزة‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬ليكون‭ ‬المُعلم‭ ‬الخليجي‭ ‬الوحيد‭ ‬والبحريني‭ ‬الأول‭ ‬المتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للجائزة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المُعلمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الوحيدة‭ ‬وهي‭ ‬المعلمة‭ ‬نورة‭ ‬آل‭ ‬سرور‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تخضع‭ ‬للرقابة‭ ‬الشديدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المعلم‭ ‬المشارك‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬لاختبارات‭ ‬مكثفة‭ ‬ومقابلات‭ ‬شخصية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬المعلم‭ ‬المشارك‭ ‬لكل‭ ‬الأدلة‭ ‬والبراهين‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬جدارته‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬المعلم‭ ‬المثالي‭ ‬من‭ ‬استراتيجيات‭ ‬عمل‭ ‬بها‭ ‬وبحوث‭ ‬عمل‭ ‬عليها‭ ‬وأنشطة‭ ‬ساهم‭ ‬فيها‭ ‬بمسيرته‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬مدرسين‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الـ50‭ ‬الذين‭ ‬تأهلوا‭ ‬للمنافسة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬فائز‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬داعيًّا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجلّ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ضمنهم،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المهتمة‭ ‬بتطوير‭ ‬المدرسين‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حيث‭ ‬خصّ‭ ‬المعلم‭ ‬المتأهل‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك،‭ ‬وأهدى‭ ‬فرحة‭ ‬تأهله‭ ‬أولًا‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬ولشعب‭ ‬البحرين‭ ‬وإلى‭ ‬الزملاء‭ ‬والأهل‭ ‬والأقارب‭ ‬وكلّ‭ ‬من‭ ‬شجعه‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وتعد‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬خاصة‭ ‬بالتعليم‭ ‬تمنحها‭ ‬مؤسسة‭ ‬فاركي‭ ‬جيمس،‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأهمية‭ ‬التعليم‭ ‬كمهنة‭ ‬وتشجع‭ ‬الامتياز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬وتُمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬ويتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬التعليم‭ ‬والمهارات‭ ‬العالمي‭ ‬السنوي‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭.‬

ويلقب‭ ‬الصحفيون‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الجائزة‭ ‬بـ«نوبل‭ ‬التعليم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تسلّط‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المهنة‭ ‬وتحتفي‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬تقدير‭ ‬أكبر‭ ‬لعمل‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬