أول معلّم بحريني يترشح لنهائيات ((نوبل التعليم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
في إنجاز آخر يُضاف إلى منجزات مملكة البحرين في القطاع التعليمي، ترشح المعلم الشاب عيسى حسين من ابتدائية أبو صيبع لقائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم لخوض المنافسات النهائية التابعة لجائزة المعلم العالمي حيث تُنظم هذه الجائزة من قبل مؤسسة فاركي العالمية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي.
وقال المعلم الحائز جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لفئة المعلم المتميّز في دورتها الثانية والعشرين لـ«أخبار الخليج»: «إنه في ظل المنافسة الشديدة وأعداد المتقدمين للجائزة والذين يفوق عددهم عدة آلاف من المعلمين والمعلمات من مختلف دول العالم، شعر بالمفاجأة حين وَرَده خبر تأهله ضمن 50 معلمًا من حول العالم للمشاركة في المنافسات النهائية لجائزة المعلم العالمي ليكون المُعلم الخليجي الوحيد والبحريني الأول المتأهل للنهائيات في النسخة الحالية للجائزة إلى جانب المُعلمة الخليجية الوحيدة وهي المعلمة نورة آل سرور من المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وأكد أن الجائزة تخضع للرقابة الشديدة من قبل اللجنة المنظمة، حيث يجب على المعلم المشارك أن يخضع لاختبارات مكثفة ومقابلات شخصية بالإضافة إلى ضرورة تقديم المعلم المشارك لكل الأدلة والبراهين التي من شأنها أن تثبت جدارته للحصول على جائزة المعلم المثالي من استراتيجيات عمل بها وبحوث عمل عليها وأنشطة ساهم فيها بمسيرته التعليمية.
وأشار إلى أنه سيتم إعلان أفضل 10 مدرسين من ضمن الـ50 الذين تأهلوا للمنافسة النهائية في أكتوبر المقبل، وسيتم اختيار فائز واحد من العشرة الأوائل داعيًّا الله عز وجلّ أن يكون من ضمنهم، كما اعتبر هذا الإنجاز هو نتاج المتابعة الحثيثة والاستراتيجيات المهتمة بتطوير المدرسين والمقدمة من وزارة التربية والتعليم حيث خصّ المعلم المتأهل شكره لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك، وأهدى فرحة تأهله أولًا للقيادة الحكيمة ولشعب البحرين وإلى الزملاء والأهل والأقارب وكلّ من شجعه على المشاركة في المسابقة.
وتعد المعلم العالمي جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس، وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي وتهدف إلى الاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجع الامتياز في مجال التعليم وتُمنح الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتم إعلان الفائز في منتدى التعليم والمهارات العالمي السنوي التابع للمؤسسة.
ويلقب الصحفيون حول العالم الجائزة بـ«نوبل التعليم»، حيث استطاعت أن تسلّط هذه الجائزة الضوء على المهنة وتحتفي بها مع إعطاء تقدير أكبر لعمل المعلمين في جميع أنحاء العالم.
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