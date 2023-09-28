Friday, 29 September 2023 06:11 GMT

أول معلّم بحريني يترشح لنهائيات ((نوبل التعليم))

9/28/2023 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬

في‭ ‬إنجاز‭ ‬آخر‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي،‭ ‬ترشح‭ ‬المعلم‭ ‬الشاب‭ ‬عيسى‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬ابتدائية‭ ‬أبو‭ ‬صيبع‭ ‬لقائمة‭ ‬أفضل‭ ‬50‭ ‬معلمًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬التابعة‭ ‬لجائزة‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬حيث‭ ‬تُنظم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬فاركي‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وحاكم‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭.‬

وقال‭ ‬المعلم‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬لفئة‭ ‬المعلم‭ ‬المتميّز‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬وأعداد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للجائزة‭ ‬والذين‭ ‬يفوق‭ ‬عددهم‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬شعر‭ ‬بالمفاجأة‭ ‬حين‭ ‬وَرَده‭ ‬خبر‭ ‬تأهله‭ ‬ضمن‭ ‬50‭ ‬معلمًا‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لجائزة‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬ليكون‭ ‬المُعلم‭ ‬الخليجي‭ ‬الوحيد‭ ‬والبحريني‭ ‬الأول‭ ‬المتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للجائزة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المُعلمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الوحيدة‭ ‬وهي‭ ‬المعلمة‭ ‬نورة‭ ‬آل‭ ‬سرور‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تخضع‭ ‬للرقابة‭ ‬الشديدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المعلم‭ ‬المشارك‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬لاختبارات‭ ‬مكثفة‭ ‬ومقابلات‭ ‬شخصية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬المعلم‭ ‬المشارك‭ ‬لكل‭ ‬الأدلة‭ ‬والبراهين‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬جدارته‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬المعلم‭ ‬المثالي‭ ‬من‭ ‬استراتيجيات‭ ‬عمل‭ ‬بها‭ ‬وبحوث‭ ‬عمل‭ ‬عليها‭ ‬وأنشطة‭ ‬ساهم‭ ‬فيها‭ ‬بمسيرته‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬مدرسين‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الـ50‭ ‬الذين‭ ‬تأهلوا‭ ‬للمنافسة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬فائز‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬داعيًّا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجلّ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ضمنهم،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المهتمة‭ ‬بتطوير‭ ‬المدرسين‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حيث‭ ‬خصّ‭ ‬المعلم‭ ‬المتأهل‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك،‭ ‬وأهدى‭ ‬فرحة‭ ‬تأهله‭ ‬أولًا‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬ولشعب‭ ‬البحرين‭ ‬وإلى‭ ‬الزملاء‭ ‬والأهل‭ ‬والأقارب‭ ‬وكلّ‭ ‬من‭ ‬شجعه‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وتعد‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬خاصة‭ ‬بالتعليم‭ ‬تمنحها‭ ‬مؤسسة‭ ‬فاركي‭ ‬جيمس،‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأهمية‭ ‬التعليم‭ ‬كمهنة‭ ‬وتشجع‭ ‬الامتياز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬وتُمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬ويتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬التعليم‭ ‬والمهارات‭ ‬العالمي‭ ‬السنوي‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭.‬

ويلقب‭ ‬الصحفيون‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الجائزة‭ ‬بـ«نوبل‭ ‬التعليم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تسلّط‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المهنة‭ ‬وتحتفي‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬تقدير‭ ‬أكبر‭ ‬لعمل‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

MENAFN28092023000055011008ID1107161047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث