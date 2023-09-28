ولي العهد رئيس الوزراء: شهداء الوطن البواسل سـتـظـل تضـحـياتهم ماثلة في الذاكرة الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬سموه‭ ‬بزيارة‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬متأثرًا‭ ‬بإصابته‭ ‬خلال‭ ‬تأديته‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬والمرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لأسرة‭ ‬وذوي‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمه‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويه‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬عائلة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء،‭ ‬وأنه‭ ‬لفخرٌ‭ ‬وشرفٌ‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ابنهم‭ ‬العزيز‭ ‬شهيدًا‭ ‬لوطنه‭.‬













‏قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يرافقه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بزيارة‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬متأثرًا‭ ‬بإصابته‭ ‬خلال‭ ‬تأديته‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬‎والمرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لأسرة‭ ‬وذوي‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمه‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويه‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل‭ ‬قدموا‭ ‬المثل‭ ‬الأعلى‭ ‬للتضحية‭ ‬والفداء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬وستظل‭ ‬تضحياتهم‭ ‬ماثلة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سجلوا‭ ‬في‭ ‬صفحات‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬قصصاً‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬والتضحية‭ ‬ملبين‭ ‬دائماً‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وإعلاءً‭ ‬لراية‭ ‬الحق‭ ‬والعدالة‭ ‬وسيظلون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامٍ‭ ‬وعزيمةٍ‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬عائلة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء،‭ ‬وأنه‭ ‬لفخرٌ‭ ‬وشرفٌ‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ابنهم‭ ‬العزيز‭ ‬شهيدًا‭ ‬لوطنه،‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبناءها‭.‬