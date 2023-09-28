Friday, 29 September 2023 06:11 GMT

ولي العهد رئيس الوزراء: شهداء الوطن البواسل سـتـظـل تضـحـياتهم ماثلة في الذاكرة الوطنية

9/28/2023 7:12:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل‭ ‬قدموا‭ ‬المثل‭ ‬الأعلى‭ ‬للتضحية‭ ‬والفداء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس،‭ ‬وستظل‭ ‬تضحياتهم‭ ‬ماثلة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سجلوا‭ ‬في‭ ‬صفحات‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬قصصا‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬والتضحية‭ ‬ملبين‭ ‬دائما‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وإعلاءً‭ ‬لراية‭ ‬الحق‭ ‬والعدالة،‭ ‬وسيظلون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬وعزيمةٍ‭ ‬للجميع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬سموه‭ ‬بزيارة‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬متأثرًا‭ ‬بإصابته‭ ‬خلال‭ ‬تأديته‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬والمرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لأسرة‭ ‬وذوي‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمه‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويه‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬عائلة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء،‭ ‬وأنه‭ ‬لفخرٌ‭ ‬وشرفٌ‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ابنهم‭ ‬العزيز‭ ‬شهيدًا‭ ‬لوطنه‭.‬




‏قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يرافقه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بزيارة‭ ‬مجلس‭ ‬عزاء‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬متأثرًا‭ ‬بإصابته‭ ‬خلال‭ ‬تأديته‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬‎والمرابطة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لأسرة‭ ‬وذوي‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحمه‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويه‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬البواسل‭ ‬قدموا‭ ‬المثل‭ ‬الأعلى‭ ‬للتضحية‭ ‬والفداء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬وستظل‭ ‬تضحياتهم‭ ‬ماثلة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سجلوا‭ ‬في‭ ‬صفحات‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬قصصاً‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬والتضحية‭ ‬ملبين‭ ‬دائماً‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وإعلاءً‭ ‬لراية‭ ‬الحق‭ ‬والعدالة‭ ‬وسيظلون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامٍ‭ ‬وعزيمةٍ‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬عائلة‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء،‭ ‬وأنه‭ ‬لفخرٌ‭ ‬وشرفٌ‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ابنهم‭ ‬العزيز‭ ‬شهيدًا‭ ‬لوطنه،‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبناءها‭.‬

MENAFN28092023000055011008ID1107161045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث