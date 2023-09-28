ولي العهد رئيس الوزراء: شهداء الوطن البواسل سـتـظـل تضـحـياتهم ماثلة في الذاكرة الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن شهداء الوطن البواسل قدموا المثل الأعلى للتضحية والفداء في سبيل الواجب الوطني المقدس، وستظل تضحياتهم ماثلة في الذاكرة الوطنية، لافتا سموه إلى أن منتسبي قوة دفاع البحرين سجلوا في صفحات التاريخ الوطني قصصا مشرفة في البذل والعطاء والتضحية ملبين دائما نداء الواجب دفاعًا عن الوطن وإعلاءً لراية الحق والعدالة، وسيظلون على الدوام مصدر إلهام وعزيمةٍ للجميع.
جاء ذلك خلال قيام سموه بزيارة مجلس عزاء شهيد الواجب الوكيل أول آدم سالم نصيب من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، الذي استشهد متأثرًا بإصابته خلال تأديته الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات إعادة الأمل، والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي شهيد الواجب، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
من جانبها، أعربت عائلة شهيد الواجب الوكيل أول آدم سالم نصيب عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على تقديم واجب العزاء، وأنه لفخرٌ وشرفٌ لهم أن يكون ابنهم العزيز شهيدًا لوطنه.
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بزيارة مجلس عزاء شهيد الواجب الوكيل أول آدم سالم نصيب من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، الذي استشهد متأثرًا بإصابته خلال تأديته الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات إعادة الأمل، والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي شهيد الواجب، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وأكد سموه أن شهداء الوطن البواسل قدموا المثل الأعلى للتضحية والفداء في سبيل الواجب الوطني المقدس وستظل تضحياتهم ماثلة في الذاكرة الوطنية، لافتاً سموه إلى أن منتسبي قوة دفاع البحرين سجلوا في صفحات التاريخ الوطني قصصاً مشرفة في البذل والعطاء والتضحية ملبين دائماً نداء الواجب دفاعًا عن الوطن وإعلاءً لراية الحق والعدالة وسيظلون على الدوام مصدر إلهامٍ وعزيمةٍ للجميع.
من جانبها أعربت عائلة شهيد الواجب الوكيل أول آدم سالم نصيب عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على تقديم واجب العزاء، وأنه لفخرٌ وشرفٌ لهم أن يكون ابنهم العزيز شهيدًا لوطنه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته، وأن يحفظ مملكة البحرين وأبناءها.
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