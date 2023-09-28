” إثراء” يتيح لزاور“معرض الرياض للكتاب” التجول في أكثر من 326 ألف كتاب و7000 مجلة افتراضياً

الرياض – أصداف نيوز:

يشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) الشريك الإبداعي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار“وجهة ملهمة”، في جامعة الملك سعود خلال الفترة 22 -13 ربيع الأول 1444هـ الموافق (28 سبتمبر – 7 أكتوبر) 2023م.

ويسلط المركز، الضوء على أهم البرامج الثقافية التي يقدمها كونه وجهة ثقافية إبداعية، علاوةً على نشر الوعي حول البرامج والمبادرات التي تقدمها مكتبة إثراء على وجه الخصوص، وما توفره من كم هائل من المصادر والأدوات الرقمية، إلى جانب إظهار دورها البارز في دعم وتمكين المواهب في القطاع من خلال برنامج إثراء القراءة (أقرأ)، ومساراته المتنوعة ومبادرة إثراء المحتوى العربي، فيما يستعرض جناح إثراء أهم المنتجات الثقافية التي قدمها المركز من كتب وإصدارات متنوعة تثري المحتوى الثقافي والأدبي المحلي، وتغذي شغف الزوار بالمعرفة.

وتتوزع فعاليات جناح إثراء على خمس مناطق تشمل التعرف على عناصر المركز وإنتاجاته منها مجلة إثرائيات الصادرة عن مركز إثراء ومجلة القافلة الصادرة عن شركة أرامكو، وكذلك إبراز أكاديمية إثراء التي تقدم دورات في مجالات الثقافية والفنية، والمجالات التصميمية والتقنية، علاوة على تقديم ستة دورات غنية بالمعرفة في مجال الأدب، وجلستي حوار يومي 28 سبتمبر و5 أكتوبر، وهما (حكاية أقرأ- تجربة تُعاش لتُروى) و(صناعة المحتوى العربي بين الدعم والتمكين).

ويستعرض جناح إثراء مجموعة متنوعة من المنشورات المميزة بحوالي 26 إصدار في الفن والثقافة والأدب، من بينها أحدث كتاب لإثراء” الهجرة: على خطى الرسول” الذي بُني على أبحاث أكاديمية وميدانية عن هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تلك الرحلة المُلهِمة التي استغرقت 8 أيام، كما يقدم الجناح تعريفًا بالمكتبة الإلكترونية المتاحة لعموم القراء والتي تضم أكثر من 34 ألف كتاب إلكتروني وصوتي، بالإضافة لأكثر من 7,000 مجلة وصحيفة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يتيح الجناح لزواره التجول عبر مرافق مكتبة إثراء افتراضيًا عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتي تعد المكتبة الأولى المتكاملة رقميًا في السعودية بأكثر من 326 ألف كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية؛ موزّعة على أربعة طوابق في شتى موضوعات المعرفة البشرية، كما تقدّم المكتبة أيضاً أكثر من 34 ألف كتاب مسموع ورقمي، ويتمّ تحديثها بشكل مستمر، وتنقسم مقتنيات المكتبة إلى 60 % باللغة العربية و 40 % باللغة الإنجليزية.–واس