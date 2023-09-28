” إثراء” يتيح لزاور“معرض الرياض للكتاب” التجول في أكثر من 326 ألف كتاب و7000 مجلة افتراضياً

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
يشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) الشريك الإبداعي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار“وجهة ملهمة”، في جامعة الملك سعود خلال الفترة 22 -13 ربيع الأول 1444هـ الموافق (28 سبتمبر – 7 أكتوبر) 2023م.
ويسلط المركز، الضوء على أهم البرامج الثقافية التي يقدمها كونه وجهة ثقافية إبداعية، علاوةً على نشر الوعي حول البرامج والمبادرات التي تقدمها مكتبة إثراء على وجه الخصوص، وما توفره من كم هائل من المصادر والأدوات الرقمية، إلى جانب إظهار دورها البارز في دعم وتمكين المواهب في القطاع من خلال برنامج إثراء القراءة (أقرأ)، ومساراته المتنوعة ومبادرة إثراء المحتوى العربي، فيما يستعرض جناح إثراء أهم المنتجات الثقافية التي قدمها المركز من كتب وإصدارات متنوعة تثري المحتوى الثقافي والأدبي المحلي، وتغذي شغف الزوار بالمعرفة.
وتتوزع فعاليات جناح إثراء على خمس مناطق تشمل التعرف على عناصر المركز وإنتاجاته منها مجلة إثرائيات الصادرة عن مركز إثراء ومجلة القافلة الصادرة عن شركة أرامكو، وكذلك إبراز أكاديمية إثراء التي تقدم دورات في مجالات الثقافية والفنية، والمجالات التصميمية والتقنية، علاوة على تقديم ستة دورات غنية بالمعرفة في مجال الأدب، وجلستي حوار يومي 28 سبتمبر و5 أكتوبر، وهما (حكاية أقرأ- تجربة تُعاش لتُروى) و(صناعة المحتوى العربي بين الدعم والتمكين).
ويستعرض جناح إثراء مجموعة متنوعة من المنشورات المميزة بحوالي 26 إصدار في الفن والثقافة والأدب، من بينها أحدث كتاب لإثراء” الهجرة: على خطى الرسول” الذي بُني على أبحاث أكاديمية وميدانية عن هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تلك الرحلة المُلهِمة التي استغرقت 8 أيام، كما يقدم الجناح تعريفًا بالمكتبة الإلكترونية المتاحة لعموم القراء والتي تضم أكثر من 34 ألف كتاب إلكتروني وصوتي، بالإضافة لأكثر من 7,000 مجلة وصحيفة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.
كما يتيح الجناح لزواره التجول عبر مرافق مكتبة إثراء افتراضيًا عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتي تعد المكتبة الأولى المتكاملة رقميًا في السعودية بأكثر من 326 ألف كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية؛ موزّعة على أربعة طوابق في شتى موضوعات المعرفة البشرية، كما تقدّم المكتبة أيضاً أكثر من 34 ألف كتاب مسموع ورقمي، ويتمّ تحديثها بشكل مستمر، وتنقسم مقتنيات المكتبة إلى 60 % باللغة العربية و 40 % باللغة الإنجليزية.–واس
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