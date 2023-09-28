أمستردام تعتزم فرض أعلى ضريبة سياحية في الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت وسائل الإعلام الهولندية أن سلطات أمستردام تعتزم زيادة الضريبة السياحية في عام 2024 من أجل مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة، مما سيجعلها الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نقلته صحيفة Dutch News عن عضو مجلس مدينة أمستردام المسؤول عن الشؤون المالية، هيستر فان بورين، فإن ضريبة الفنادق سترتفع العام المقبل إلى 12.5% من تكلفة الغرفة الفندقية، بمقابل 7% حاليا، ما يعني أن السائحين سيدفعون الآن ضريبة متوسطة قدرها 22 يورو في الليلة مقابل غرفة تكلف 175 يورو في الليلة.

كما ستقوم سلطات أمستردام أيضا برفع الضريبة على ركاب السفن السياحية المقيمين في ميناء المدينة، "في العام المقبل سيدفعون 11 يورو بدلا من 8 يورو"، وفي المجمل، تتوقع المدينة أن تجني حوالي 65 مليون يورو من ضرائب السياحة.

وكما أوضح فان بورين، لن تضطر المدينة من خلال زيادة ضريبة السياحة إلى زيادة تكلفة الخدمات المختلفة للسكان . بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة أن تساعد الضريبة المرتفعة على مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة.