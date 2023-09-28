ولي العهد يتوج الفائزين بسباقات الهجن

ولي العهد يتوج الفائزين بسباقات الهجن
التاريخ
9/28/2023 3:16:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم الخميس الفائزين بسباقات الهجن.
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