وزير الخارجية الأمريكي لا يستبعد إمكانية لقاء بايدن وبوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن غير مستبعدة.

وقال بلينكن ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة The Atlantic حول إمكانية لقاء بين بايدن وبوتين: "لا تستبعد ذلك أبدا".

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا في الفترة الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وإخطارها بإعلان اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصيتين غير مرغوب فيهما.

وفي أبريل الماضي، صرحت السفيرة الأمريكية لدى موسكو، بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا حاليا في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة.

وأكدت السفيرة أن لواشنطن آراء مختلفة بشأن الظروف التي أدت إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. وأضافت "أعتقد أن من المهم معالجة هذا الأمر".

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن العلاقات حالياً بين موسكو وواشنطن يمكن وصفها بأنها "منهارة"، وأن الجانب الأمريكي هو المسؤول عن ذلك.

