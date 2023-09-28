Friday, 29 September 2023 12:05 GMT

اختتام فعاليات تمرين بحري بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

9/28/2023 3:16:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الخميس، فعاليات التمرين البحري المشترك (Northern Readiness 2023)، بمشاركة المجموعات التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ومشاركين من عدد من القوات البحرية الشقيقة والصديقة، بحضور قائد قوة الواجب المختلطة 154 في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF).
وهدف التمرين الذي أستمر أسبوعا إلى تبادل الخبرات في المواضيع البحرية، وتعزيز سبل العلاقات المشتركة بين القوات الشقيقة والصديقة، بالإضافةً إلى التعاون مع الشركاء في المنطقة والإقليم كفريق واحد لمواجهة أية تهديدات محتملة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28092023000208011052ID1107160710

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث